छत्तीसगढ़: बीजापुर में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, 103 माओवादियों ने किया सरेंडर
Chhattisgarh Naxalite Encounter: बीजापुर जिले में एक करोड़ छह लाख 30 हजार रुपये के कुल 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. इनमें माओवादी संगठन के जनताना सरकार सदस्य शामिल हैं.
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. यहां मुठभेड़ में पांच लाख रुपये के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है. वहीं मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं.
दरअसल, गंगालूर थाना क्षेत्र के गमपुर-पुरंगेल के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी सूचना पर जवानों के द्वारा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इस दौरान एसटीएफ और डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. दो घंटे तक चले इस एनकाउंटर जवानों ने नक्सली को ढेर कर दिया.
वहीं मौके से एक माओवादी का शव और मुठभेड़ स्थल से 01- बीजीएल लॉन्चर, 01- सिंगल शॉट बंदूक, विस्फोटक सामग्री और नक्सल संबंधी अन्य सामान भी बरामद किया है.
5 लाख का था इनाम
मारे गए माओवादी की पहचान आयतु पोड़ियाम, उम्र 35 वर्ष निवासी गमपुर थाना गंगालूर जिला बीजापुर के रूप में की गई है. माओवादी संगठन में आयतु एसीएम के पद पर पदस्थ था और गंगालूर एरिया कमेटी में सक्रिय था, जिस पर 5 लाख रुपये का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था.
1 करोड़ 30 लाख के 103 नक्सलियों ने किया सरेंडर
वहीं बीजापुर जिले में एक करोड़ छह लाख 30 हजार रुपये के कुल 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. इनमें माओवादी संगठन के जनताना सरकार सदस्य शामिल हैं. सरेंडर करने वालों में 8 लाख के इनामी नक्सली से लेकर 5 लाख और बड़ी संख्या में 1 लाख के इनामी नक्सली शामिल है.
दरअसल, जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के चलते वर्तमान समय में माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं द्वारा माओवादी संगठन छोड़कर समर्पण करने और मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली लीडरों के लगातार मारे जाने से इन नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया.
अंदरूनी क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंप की स्थापना के साथ शासन की विकास कार्य, सड़कों का विस्तार, परिवहन की सुविधा, पानी, बिजली और शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजना ग्रामीणों तक पहुंचने लगी है.
माओवादियों का संगठन से मोहभंग
सुरक्षाबलों का ग्रामीणों के साथ हो रहे सकारात्मक संवाद, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत दी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के व्यापक प्रचार प्रसार से माओवादियों का संगठन से मोहभंग हुआ है.
मिला 50-50 हजार के चेक
यही वजह है कि एक जनवरी 2025 से अब तक माओवादी घटना में शामिल 421 माओवादी गिरफ्तार हुए जबकि 410 माओवादियो ने आत्मसमर्पण किया और जिले में अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 137 माओवादी मारे गए है. इधर सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया है.
