छत्तीसगढ़: 40 हजार की सुपारी देकर पति को मरवाया, रेलवे ट्रैक पर मिला बिना सिर का शव
Chhattisgarh Murder: बलौदाबाजार के हथबंद में 11 जनवरी को मजगांव रेलवे ट्रैक पर बिना सिर का शव मिला. हाथ पर 'G.K. JOSHI' गुदा होने से पहचान हुई. एसपी भावना गुप्ता के निर्देशन में जांच से खुलासा हुआ.
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के हथबंद इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिले बिना सिर के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. जिसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी, वह दरअसल एक सोची-समझी खूनी साजिश निकली. हैरानी की बात यह है कि इस खौफनाक हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि मृतक की अपनी पत्नी ही निकली. ₹40,000 की सुपारी देकर पति को रास्ते से हटाने वाली पत्नी, मामा, ससुर और दो सुपारी किलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
तारीख 11 जनवरी 2026, सुबह का वक्त. हथबंद के मजगांव रेलवे ट्रैक पर जब लोगों ने एक बिना सिर का धड़ देखा, तो इलाके में सनसनी फैल गई. सिर गायब था, इसलिए शिनाख्त करना नामुमकिन लग रहा था. पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शव की पहचान. लेकिन मृतक के हाथ पर गुदे एक नाम 'G.K. JOSHI' ने पुलिस को कातिलों के गिरेबां तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया.
प्रताड़ना से तंग आकर चुना खौफनाक रास्ता
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में जब टीम ने जांच शुरू की, तो परतें दर परत सच सामने आने लगा. मृतक की पहचान गैस कुमार जोशी के रूप में हुई. तफ्तीश में पता चला कि मृतक अपनी पत्नी कुसुम के साथ अक्सर मारपीट और अमानवीय व्यवहार करता था. पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता था, इतना ही नहीं दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए भी पत्नी को मजबूर करता था. इसी प्रताड़ना से तंग आकर कुसुम ने खौफनाक रास्ता चुना. उसने अपने मामा राजेश भारती के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगाने के लिए ₹40,000 में दो सुपारी किलर दारासिंह और करन अनंत को हायर किया.
पार्टी के बहाने बुलाया, नशे में धुत कर दिया
वारदात की रात, साजिश के तहत गैस कुमार को 'पार्टी' के बहाने ससुराल बुलाया गया. वहां उसे जमकर शराब पिलाई गई. जब गैस कुमार नशे में धुत होकर बेसुध हो गया, तो आरोपियों ने उसे कार में डाला और मजगांव रेलवे ट्रैक के पास ले गए. वहां धारदार तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया.
पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने धड़ को ट्रैक पर फेंक दिया और सिर को ग्राम डिग्गी में ले जाकर जमीन के अंदर दफन कर दिया.
100 जवानों के साथ सर्च ऑपरेशन
हथबंद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने 100 जवानों के साथ 4 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाया. तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों के जाल ने आरोपियों के झूठ को बेनकाब कर दिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तलवार, कार और मोबाइल बरामद कर लिया है.
टीम को 5000 रुपये का इनाम
इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने वाली टीम को एसपी ने ₹5000 इनाम देने की घोषणा की है. फिलहाल चारों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं. यह मामला घरेलू हिंसा और महिला प्रताड़ना की गंभीर समस्या को उजागर करता है. हालांकि हत्या किसी भी सूरत में जायज नहीं है, लेकिन यह घटना दर्शाती है कि लगातार प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार किस तरह किसी को चरम कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है.
