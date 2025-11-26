छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें पाँच लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए हैं. ये दुर्घटना यहां के सुकली गाँव में हुई, जहां एक SUV कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर की भीषण टक्कर हो गई. इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को बाहर निकाला. एएसपी उमेश कश्यप ने कहा कि ये हादसा कैसे हुआ इसकी जाँच की जा रही है.