छत्तीसगढ़: हाई प्रोफाइल विवाद में एक्शन, IPS रतन लाल डांगी सस्पेंड, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रतन लाल डांगी को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई एक महिला द्वारा लगाए गए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के आरोपों के बाद की गई है. मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दर्ज हैं, जिसके चलते जांच भी जारी है.

क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि पिछले साल अक्टूबर में एक महिला ने पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का आरोप था कि आईपीएस अधिकारी ने उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से उत्पीड़न किया. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच शुरू की गई.

दूसरी ओर, रतन लाल डांगी ने भी महिला के खिलाफ जवाबी शिकायत दी. उनका कहना है कि महिला कई सालों से उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी और पैसे की मांग कर रही थी. डांगी का आरोप है कि महिला ने उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी थी.

राज्य सरकार द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अधिकारी ने अपने पद के अनुरूप आचरण नहीं किया. आदेश में यह भी उल्लेख है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और नैतिकता के विपरीत व्यवहार किया, जो अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन है.

सरकार का मानना है कि इस पूरे प्रकरण के सार्वजनिक होने से पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा है. सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में मामले के प्रसार से आम लोगों के बीच गलत संदेश गया है.

जांच के लिए बनाई गई समिति

मामले की जांच के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर दो सदस्यीय समिति गठित की गई है. इस समिति में पुलिस महानिरीक्षक डॉ. आनंद छाबड़ा और पुलिस उप महानिरीक्षक मिलना कुर्रे को शामिल किया गया है.

यह समिति दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगी. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी.

जानकारी अनुसार, शिकायत करने वाली महिला एक पुलिस उप निरीक्षक की पत्नी है. महिला का कहना है कि अधिकारी ने उसे कई तरीकों से प्रताड़ित किया और आर्थिक रूप से भी दबाव बनाया.

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया और उसके साथ गलत व्यवहार किया गया. उसने अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

ब्लैकमेल और धमकी के आरोप

रतन लाल डांगी ने अपने बचाव में कहा है कि महिला उनके संपर्क में साल 2017-18 के दौरान आई थी, जब वह दंतेवाड़ा में पदस्थ थे. महिला अपने पति के काम के सिलसिले में उनसे मिली थी और उन्होंने उसकी मदद भी की थी.

डांगी के अनुसार, महिला ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और इसी कारण वह उनकी पत्नी के संपर्क में आई. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी दौरान महिला ने उनकी पत्नी की कुछ निजी तस्वीरें और वीडियो बना लिए.

डांगी का कहना है कि बाद में महिला ने इन वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और पैसे की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि महिला ने आत्महत्या कर उन्हें फंसाने की धमकी दी थी.

पैसे ऐंठने और दबाव बनाने के आरोप

डांगी के मुताबिक, महिला ने उनसे कई बार पैसे लिए और लगातार दबाव बनाती रही. इतना ही नहीं, उसने उनके पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करने की कोशिश की और उनकी पत्नी को उनसे दूर करने का दबाव बनाया.

इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर उन्होंने पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद महिला ने भी उनके खिलाफ शिकायत कर दी, जिससे मामला और जटिल हो गया.

फिलहाल, रतन लाल डांगी को निलंबित कर दिया गया है और उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर तय किया गया है. निलंबन अवधि के दौरान वह वहीं रहेंगे.

पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा. दोनों पक्षों के आरोप गंभीर हैं, इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जा रही है.

यह मामला इसलिए भी संवेदनशील बन गया है क्योंकि इसमें एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का नाम जुड़ा है. साथ ही, आरोप-प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए गए हैं, जिससे सच्चाई सामने लाना जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बन गया है. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है, जो तय करेगी कि इस पूरे विवाद में असल जिम्मेदारी किसकी है और आगे क्या कार्रवाई होगी.