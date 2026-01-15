धान खरीदी में नया रिकॉर्ड: छत्तीसगढ़ में 17.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 23 हजार 448 करोड़
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में धान खरीदी अभियान ने इस साल ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. 13 जनवरी 2026 तक 17,77,419 किसानों से 105.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहे धान खरीदी महाअभियान ने इस साल ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है. दिनांक 13 जनवरी 2026 तक खरीफ विपणन साल 2025-26 में अब तक 17,77,419 किसानों से 105.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसके एवज में किसानों को ₹23,448 करोड़ की रिकॉर्ड राशि का भुगतान किया गया है. यह अब तक के सभी सालों की तुलना में 13 जनवरी तक की सबसे ज्यादा खरीदी और सबसे ज्यादा भुगतान है.
अगर पिछले सालों के 13 जनवरी तक के आंकड़ों से तुलना की जाए तो सरकार की यह उपलब्धि और भी स्पष्ट रूप से सामने आती है. खरीफ विपणन साल 2020-21 में 13 जनवरी तक 17,49,003 किसानों से 72.15 LMT धान की खरीदी की गई थी और ₹13,550 करोड़ का भुगतान हुआ था. साल 2021-22 में इसी अवधि तक 17,09,834 किसानों से 68.77 LMT धान खरीदा गया था, जिसके बदले ₹13,410 करोड़ किसानों को दिए गए थे.
खरीफ विपणन साल 2022-23 में 13 जनवरी तक 22,14,302 किसानों से 97.67 LMT धान की खरीदी की गई थी और ₹20,022 करोड़ का भुगतान हुआ था. इन सभी सालों की तुलना में साल 2025-26 में धान खरीदी की मात्रा और किसानों को वितरित की गई राशि – दोनों ही उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं.
किसानों को मिलने वाली राशि 23448 करोड़ तक पहुंची
आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां 2020-21 में 72.15 LMT, 2021-22 में 68.77 LMT और 2022-23 में 97.67 LMT धान खरीदा गया था, वहीं 2025-26 में मात्र 13 जनवरी तक ही 105.14 LMT धान खरीदा जा चुका है, जो अपने-आप में एक नया रिकॉर्ड है. इसी तरह किसानों को मिलने वाली राशि भी सीधे बढ़कर ₹23,448 करोड़ तक पहुंच गई है.
यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार की पारदर्शी खरीदी व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान प्रणाली और किसान-हितैषी नीतियों ने प्रदेश के किसानों का भरोसा मजबूत किया है. किसानों को उपज का उचित मूल्य समय पर मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त हो रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है.
हर रुपये का भुगतान समय पर किया जाएगा- सरकार
राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि हर पात्र किसान से हर दाना खरीदा जाएगा और हर रुपये का भुगतान समय पर किया जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ का किसान और अधिक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बन सके.
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के भंडारण में सूखत और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. जिन संग्रहण केन्द्रों में 0.5 प्रतिशत से ज्यादा और 1 प्रतिशत से कम कमी पाई गई, वहां केन्द्र प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. 01 से 02 प्रतिशत तक कमी पाए जाने पर विभागीय जांच शुरू की गई, जबकि 02 प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले केन्द्र प्रभारियों को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई और आपराधिक पाए जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई है.
केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई
विगत 02 सालों में धान खरीदी और भण्डारण में अनियमितता और लापरवाही पाए जाने पर कुल 33 खाद्य निरीक्षकों और खाद्य अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए, 02 मामलों में संग्रहण केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई और 01 संग्रहण केन्द्र प्रभारी को निलंबित किया गया है. यह स्पष्ट करता है कि सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति शून्य सहनशीलता नीति पर कार्य कर रही है.
खरीफ विपणन साल 2023-24 में आई सूखत के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 06 जिला विपणन अधिकारियों और 06 संग्रहण केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने और भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को रोकने की दिशा में निर्णायक पहल है. उल्लेखनीय है कि साल 2018-19 में कुल 25.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 80.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खरीदी का दायरा, मात्रा और किसानों को मिलने वाला प्रत्यक्ष लाभ ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ा है.
किसानों के धन, अनाज से समझौता नहीं किया जाएगा- सरकार
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने केन्द्रीय पूल के अंतर्गत 78 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध लगभग 116 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण संभव हो पाया. शेष धान का निराकरण नीलामी के माध्यम से किया गया. केन्द्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त चावल की मिलिंग में FCI के पास गोदाम क्षमता कम होने के कारण धान के अंतिम निराकरण में लगभग 12 से 15 माह का समय लग गया, जिससे संग्रहण केन्द्रों में ड्रायज (सूखत) होना संभावित रहा. वर्तमान में खरीफ विपणन साल 2024-25 के अंतर्गत संग्रहण केन्द्रों में रखे धान का उठाव प्रगतिरत है और ऑक्शन और नीलामी से विक्रय किए गए धान का उठाव प्रक्रियाधीन है. संपूर्ण धान निराकरण के पश्चात ही कुल सूखत का वास्तविक आंकलन किया जा सकेगा.
राज्य सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि किसानों के धन, अनाज और विश्वास से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा. धान खरीदी, भुगतान, भंडारण और निराकरण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी निगरानी में रखा गया है ताकि हर किसान को समय पर भुगतान और सुरक्षित व्यवस्था का लाभ मिले.
