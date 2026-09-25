छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तेज बारिश, उफान पर नदी-नाले, अलर्ट जारी

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दो दिन से हो रही लगातार तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. एक तरफ बलदेव बाग में एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर बिजली के तार पर गिर गया, जिससे कई घंटे से बिजली बंद है, तो दूसरी तरफ नदी-नाले उफान पर हैं. शिवनाथ नदी तेज बहाव के साथ पुल के ऊपर बह रही है, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है.

बलदेव बाग में लगातार बारिश से जमीन गीली होने के कारण पेड़ की जड़ें कमजोर हो गईं और पेड़ भरभराकर बिजली के तार पर गिर गया. गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. सूचना पर बिजली विभाग की टीम मरम्मत में जुटी है.

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प्रशासन ने लोगों से की ये अपील

वहीं लगातार बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. नदी पुल के ऊपर से बह रही है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूटने की आशंका है. नदी-नाले उफान पर होने से प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है. वहीं शुक्रवार को राजनांदगांव में गणेश विसर्जन की झांकी का भी आयोजन किया जाना था, इस आयोजन को लेकर भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की भी आशंका है.

मौसम विभाग की ओर से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. साथ ही सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहा गया है. बता दें कि राजनांदगांव में इस साल मानसून के बाद जून से लेकर अब तक सभी तहसीलों में 5919 मिमी के करीब बारिश दर्ज की गई है.

इंद्रावती नदी का भी बढ़ रहा जलस्तर

भारी बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. नदी का जलस्तर कई इलाकों में खतरे के निशान तक पहुंच गया है. शुक्रवार को भी मौसम विभाग ने बारिश जारी रहने की उम्मीद जताई है. इस संभावना के बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है. स्थानीय प्रशासन के अधिकारी लगातार क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं. साथ ही अधिकारियों द्वारा हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

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