छत्तीसगढ़: पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दावा, 'दिवाली पर बेटे से नहीं मिलने दिया', सरकार को घेरा

छत्तीसगढ़: पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दावा, 'दिवाली पर बेटे से नहीं मिलने दिया', सरकार को घेरा

Raipur News: पूर्व सीएम भूपेश बघेल को दिवाली के दिन उनके बेटे चैतन्य बघेल से मिलने की अनुमति नहीं मिली. भूपेश बघेल ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Oct 2025 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

आज जहां एक तरफ पूरा दीपोत्सव के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दिवाली के दिन मेरा बेटा जेल में है और मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दिया गया.

दिवाली के मौके पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "दो दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था. पर दीवाली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई थी. नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में है. आज दीवाली है पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है. बहरहाल, सबको दीवाली की शुभकामनाएं." 

'जेल में मिलने की अनुमति न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण'

मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, "मेरा बेटा जेल में है. जेल में भी ईद, दिवाली या होली जैसे त्योहारों पर उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति होती है. मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है. अन्य कैदियों के रिश्तेदारों को भी उनसे मिलने से रोका जा रहा है... कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है..."

भूपेश के बेटे चैतन्य पर क्या हैं आरोप?

दरअसल,  छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड पड़ी. ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था. आपको बता दें कि चैतन्य बघेल कांग्रेस पार्टी से जुड़े है, लेकिन उन्होंने अभी राजनीति में कदम नहीं रखा है. हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को झटका

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का एक बार फिर हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है.चैतन्य बघेल ने अदालत में याचिका लगाई थी कि ईडी की कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए चैतन्य बघेल की याचिका खारिज कर दी.

Published at : 20 Oct 2025 04:46 PM (IST)
Bhupesh Baghel Raipur News Chhattisgarh News Chaitanya Baghel
