छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 71 माओवादियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है जिनमें से 30 नक्सलियों पर कुल 64 लाख रुपये का इनाम घोषित था. माओवादियों के आत्मसमर्पण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ‘डबल इंजन’ वाली सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करने और आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों का सम्मानजनक पुनर्वास और बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

बस्तर संभाग में चलाए जा रहे आत्मसमर्पण और पुनर्वास अभियान ‘पूना मारगेम’ (पुनर्वास से पुनर्जीवन) और दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे ‘लोन वर्राटू’ (घर वापस आइये) अभियान से प्रभावित होकर 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है.

कुल 71 माओवादियों में 21 महिलाएं भी शामिल हैं. आत्मसमर्पण करने वालों में 17 वर्षीय लड़का, 16 और 17 साल की दो नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में प्लाटून नंबर दो में डिप्टी कमांडर बामन मड़काम (30) और कंपनी नंबर एक की सदस्य मनकी उर्फ समीला मंडावी (20) पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था.

पुलिस पर हमला और अन्य गंभीर आरोप

जनमिलिशिया कमांडर शमिला उर्फ सोमली कवासी (25), एरिया कमेटी सदस्य गंगी उर्फ रोहनी बारसे (25), संतोष मंडावी (30) और देवे उर्फ कविता माड़वी (25) पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम था. आत्मसमर्पण करने वाले एक माओवादी पर 3 लाख रुपये, 6 माओवादियों पर 2-2 लाख रुपये, 9 माओवादियों पर एक-एक लाख रुपये और 8 माओवादियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के खिलाफ पुलिस दल पर हमला, आगजनी और कई अन्य नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है.

महिला माओवादी ने क्या बताया?

आत्मसमर्पण करने वाली महिला माओवादियों में से एक शमिला ने कहा कि वह 2009 से संगठन में सक्रिय थी और सुरक्षाबलों के बढ़ते दबाव और लगातार नक्सल विरोधी अभियान के कारण उसने इसे छोड़ने का फैसला किया.

शमिला ने बताया कि उसका पति मल्लेश वर्तमान में बस्तर के उत्तरी क्षेत्र में माओवादी कमांडर के रूप में सक्रिय है. वह हाल ही में माओवादियों की इंद्रावती क्षेत्र समिति में जनमिलिशिया कमांडर के रूप में सक्रिय थी और पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में शामिल माओवादी दस्ते का हिस्सा थी.

बच्चे करने की नहीं थी अनुमति

शमिला ने बताया, ''संगठन में काम करते हुए मेरी मल्लेश से शादी हुई. हमारे बच्चे नहीं हैं क्योंकि संगठन में काम करते हुए इसकी अनुमति नहीं है. अब मैं खुश हूं कि मैं एक सामान्य जीवन जी पाऊंगी.'' वह अपने पति से आखिरी बार पिछले साल जनवरी में मिली थी. उसने अपने पति को संगठन छोड़ने के लिए एक पत्र लिखा था, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

शमिला ने कहा, ''मैं उससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहना चाहती हूं जिससे हम एक सामान्य और खुशहाल जीवन जी सकें.''

सीएम विष्णुदेव साय ने जताई खुशी

मुख्यमंत्री साय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा है, ''छंट रहा है नक्सलवाद का अंधियारा, बदल रहा है दंतेवाड़ा. हमारी सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियद नेल्ला नार योजना ने दंतेवाड़ा सहित बस्तर अंचल में नया विश्वास जगाया है. माओवादी हिंसा के झूठे नारों से भटके लोग अब विकास और शांति की राह चुन रहे हैं.’’