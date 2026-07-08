छत्तीसगढ़: प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना से जुड़े नियमों में बदलाव, कैबिनेट बैठक में कई फैसले

छतीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए. बैठक में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने, उद्योगों में निवेश बढ़ाने, कारोबार की प्रक्रिया आसान करने, जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव और शिक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा नया रायपुर, पर्यावरण और किराएदारी कानून से जुड़े मामलों पर भी कैबिनेट ने बड़े निर्णय लिए.

विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधायकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी है. इन विधायकों को अब विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इन फैसालों से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा. उद्योगपतियों को सुविधा होगी और आम लोगों से जुड़े कामों को गति मिलेगी.

बस्तर फाइटर के नियमों में बदलाव

विष्णु देव साय कैबिनेट ने बस्तर फाइटर में भर्ती और सेवा से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है. बस्तर फाइटर नक्सलवाद के खिलाफ मुकाबला करने वाली फोर्स है जिसमें बस्तर की युवाओं को मौका दिया जाता है. इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है और विश्वविद्यालय में बेहतर सुविधाएं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए प्रस्ताव लागू किए जाएंगे.

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छत्तीसगढ़ में नया कारोबार शुरू करना होगा आसान

साय कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस विधायक को मंजूरी दी गई है. इसके लागू होने के बाद उद्योग और व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया आसान, डिजिटल और समयबद्ध होगी. इसमें कई तरह की अनावश्यक मंजूरी और प्रक्रियाओं को कम करने का प्रावधान है. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन कानून में बदलाव को मंजूरी दी गई है. जिससे राज्य में नए उद्योग लगाने और निवेश बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा. साथ ही कैबिनेट ने जीएसटी कानून में बदलाव को मंजूरी दी है. इसका मकसद टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और कारोबारी खासकर निर्यातकों को रिफंड मिलने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है.

इसके अलावा 13 जुलाई से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई. चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने कई अहम विधायकों के प्रावधानों को मंजूरी दी. बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों के प्रश्नों के सही और उचित उत्तर तैयार करने के निर्देश भी दिए. साथ ही पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में विपक्ष के सवालों के जवाब देने के निर्देश भी दिए हैं.

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