छत्तीसगढ़: Gen Z का नेता कौन PM मोदी या राहुल गांधी? मिला चौंकाने वाला जवाब

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए Gen-Z आंदोलन के बाद देश भर में बहस है कि आखिर देश के युवाओं का नेता कौन है? इसको लेकर एबीपी न्यूज की टीम ने छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे Gen- Z के मन की बात जानी. आंदोलन कर रहे युवाओं ने कहा कि वैसे तो उन्हें किसी भी पार्टी या नेता से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तक सभी ने युवाओं को लेकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की हैं युवाओं के लिए किसी ने भी काम नहीं किया है.

वहीं कुछ आंदोलनकारियों का मानना है कि जिस तरह से राहुल गांधी देश के युवाओं के बीच जा रहे हैं उनसे कुछ उम्मीदें जरूर जाग रही हैं. लेकिन अभी भी युवा किसी भी नेता को अपना पूरा समर्थन देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है.

बीजापुर के एकलव्य स्कूल में छात्राओं से दुर्व्यवहार की शिकायत, CM साय सख्त

उमा भारती के बयान पर क्या बोले कांग्रेस के युवा नेता?

दूसरी तरफ मप्र की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के राहुल गांधी को बूढा कहने पर भी सियासत गरमाई हुई है. कांग्रेस के युवा नेता उमा भारती के बयान को हास्यास्पद बता रहे हैं. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सचिव सद्दाम सोलंकी के मुताबिक देश के युवा Gen-Z आज राहुल गांधी के साथ हैं.

दूसरी तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को Gen-Z का सबसे बड़ा पेरोकार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही. छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हेमंत पनिग्राही की मानें तो देश के युवाओं की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं. वहीं उमा भारती के बयान पर बीजेपी मीडिया प्रभारी ने साफ तौर पर कहा की राहुल गांधी ने युवाओं के लिए ऐसा कुछ किया नहीं है, जिससे उन्हें युवाओं का नेता माना जाए.

कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने-अपने नेता को युवा का नेता बताने पर जुटी हुई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा फिलहाल मोदी और राहुल गांधी दोनों ही नेताओं से निराश नजर आ रहे हैं.

BRICS पर कांग्रेस का वार, कहा- 'सिर्फ प्रचार से नहीं रुकेगा आतंकवाद'