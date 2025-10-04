बिलासपुर में अशरफ ने मंदिर में की अश्लील हरकत, हिन्दू संगठनों का हंगामा, आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अशोक नगर के शिव मंदिर में अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. इस शर्मनाक हरकत के बाद आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने मोहल्ले से ही उसे पकड़ लिया. वहीं हिन्दू संगठन इस बात को लेकर भड़क उठे और जमकर हंगामा किया. मुस्लिम बस्ती पर पथराव भी किया गया है.

शुक्रवार को सरकंडा अशोक नगर क्षेत्र में रहने वाला आदतन बदमाश अशरफ खान (26) शिव मंदिर में अश्लील हरकत कर रहा था. खबर आग की तरह फैल गई. मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी शुरू कर दी. माहौल बिगड़ने से पहले सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की.

इलाहाबाद भागने की फिराक में था आरोपी अशरफ

आरोपी अशरफ खान यूपी के इलाहाबाद भागने की फिराक में था. वह मोहल्ले में ही छिपा हुआ था. वह भागने में कामयाब होता, इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस रात 11 बजे उसे थाने लेकर पहुंची. पुलिस ने बताया कि आरोपी क्षेत्र का आदतन बदमाश और नशे का आदी है. इससे पहले भी चाकूबाजी समेत अन्य कई मामलों में उसका नाम आया है.

शिवलिंग के साथ अश्लील हरकत की पुलिस को मिली थी सूचना

सिटी एसपी निमितेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, ''शुक्रवार की रात में सरकंडा थाना पुलिस को एक महिला से सूचना मिली थी कि अशोक नगर के दुर्गा मंदिर स्थित शिवलिंग के साथ किसी युवक ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करके उसे अपवित्र कर दिया है. आरोपी युवक की पहचान अशरफ खान के रूप में की गई है, जो एक कुख्यात बदमाश और नशे का आदी है. वह ठेले पर पान बेचता है.''

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296- पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकतें करने, धारा 299-किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने तथा धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल इलाके में बड़ी संख्या पुलिस बल तैनात है और पूरी स्थिति पर नजर रख रही है.