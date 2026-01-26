छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बार फिर नक्सली हिंसा की खबर सामने आई है. माओवादियों द्वारा जंगलों में लगाए गए कई प्रेशर बमों के फटने से सुरक्षाबलों के 11 जवान घायल हो गए. यह घटना रविवार (25 जनवरी) को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुई, जबकि इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को दी.

नक्सल विरोधी अभियान के दौरान धमाके

पुलिस के अनुसार, यह हादसा बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ियों के घने जंगलों में हुआ. सुरक्षाबल इलाके में नक्सल विरोधी सर्च ऑपरेशन चला रहे थे. इसी दौरान जमीन में दबाकर लगाए गए प्रेशर बमों में एक के बाद एक धमाके हो गए, जिससे जवानों को गंभीर चोटें आईं.

डीआरजी और कोबरा बटालियन के जवान घायल

घायल जवानों में से 10 राज्य पुलिस की जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) इकाई के हैं, जबकि एक जवान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन से है. कोबरा बटालियन के घायल जवान की पहचान उप निरीक्षक रुद्रेश सिंह के रूप में हुई है, जो कोबरा की 210वीं बटालियन में तैनात हैं.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उप निरीक्षक रुद्रेश सिंह और डीआरजी के दो जवानों के पैरों में चोटें आई हैं. वहीं तीन अन्य जवानों की आंखों में छर्रे लगे हैं. बाकी जवानों को भी धमाके के असर से चोटें आई हैं. सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

कर्रेगुट्टा इलाका रहा है नक्सलियों का गढ़

पुलिस के मुताबिक, कर्रेगुट्टा इलाका लंबे समय से माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है. पिछले साल नवंबर में सुरक्षाबलों ने उसूर थाना क्षेत्र के ताड़पाला गांव में अपना कैंप स्थापित किया था. इससे पहले अप्रैल-मई में केंद्रीय और राज्य बलों ने यहां 21 दिनों तक बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया था.

उस अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, बारूदी सुरंगें और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई थी. पुलिस ने कहा है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और नक्सलियों की साजिशों को नाकाम किया जाएगा.