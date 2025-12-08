हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chhattisgarh: बीजापुर में नक्सलियों का आतंक, सड़क ठेकेदार का अपहरण कर की बेरहमी से हत्या

Chhattisgarh: बीजापुर में नक्सलियों का आतंक, सड़क ठेकेदार का अपहरण कर की बेरहमी से हत्या

Chhattisgarh News: बीजापुर के पामेड़ क्षेत्र में नक्सलियों ने सड़क निर्माण ठेकेदार इम्तियाज अली का अपहरण कर हत्या कर दी. जंगल से शव मिलने के बाद इलाके में तनाव है.

By : अशोक नायडू, बस्तर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 08 Dec 2025 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित पामेड़ क्षेत्र में नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. रविवार (7 दिसंबर) शाम इरापल्ली इलाके में सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा करने पहुंचे ठेकेदार इम्तियाज अली का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी. इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

कैसे हुई वारदात

प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक इम्तियाज अली सड़क निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे थे, तभी हथियारबंद नक्सलियों ने उन्हें और उनके सहयोगी को घेर लिया. इस दौरान सहयोगी किसी तरह भागकर नजदीकी पुलिस सुरक्षा कैम्प पहुंचा और घटना की सूचना दी.

सूचना मिलते ही रातभर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी रही. लेकिन सोमवार सुबह जंगल इलाके से ठेकेदार का शव बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नक्सलियों ने उनकी निर्दयता से हत्या की.

नक्सल पर्चों में सड़क निर्माण का विरोध

शव के पास से पुलिस को नक्सली पर्चे भी मिले हैं, जिनमें सड़क निर्माण का विरोध दर्ज किया गया है. लंबे समय से यह इलाका माओवादी गतिविधियों का हॉटस्पॉट रहा है, यहीं वजह है कि सड़क निर्माण कार्य को लेकर लगातार धमकियां मिल रही थीं. इसके बावजूद काम जारी था.

ठेकेदार की हत्या की खबर फैलते ही निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों और मशीन ऑपरेटरों में डर का माहौल बन गया है. पामेड़ और इरापल्ली क्षेत्र में तनाव साफ देखा जा रहा है. माओवादी संगठन की पामेड़ एरिया कमेटी ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है.

बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने कहा है कि नक्सलियों की इस वारदात के पीछे साफ तौर पर विकास कार्य रोकने और ग्रामीणों में भय फैलाने की मंशा है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है. आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

सड़क निर्माण की सुरक्षा पर सवाल

यह पहली बार नहीं है जब सड़क निर्माण से जुड़े कर्मचारी या ठेकेदार नक्सलियों के निशाने पर आए हों. बीजापुर में इससे पहले इंजीनियर पर हमला, बेदरे पुल निर्माण में लगे कर्मचारियों का अपहरण, तुमनार में PMGSY ठेकेदार की हत्या, रेड्डी क्षेत्र में ठेकेदार धर्मेंद्र गर्ग की हत्या जैसी घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती रही हैं. अब इम्तियाज अली की हत्या ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया है.

सुरक्षा बल लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों और निर्माण एजेंसियों के मन में डर गहराता जा रहा है. सड़क निर्माण जैसे विकास कार्यों पर नक्सलियों का हमला फिर साबित करता है कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है.

Published at : 08 Dec 2025 02:08 PM (IST)
Tags :
Naxalite Chhattisgarh News Bijapur News
