बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, IED विस्फोट में मासूम आदिवासी बच्चा गंभीर रूप से घायल

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से नक्सल हिंसा की दर्दनाक तस्वीर एक बार फिर सामने आई है. गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम पीड़िया इलाके में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए प्रेशर IED की चपेट में आने से एक मासूम आदिवासी बालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

नक्सलियों की यह कायराना घटना उस वक्त हुई जब ग्रामीण अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे. अचानक हुए धमाके से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में डर का माहौल फैल गया है.

नक्सली हिंसा का शिकार बना निर्दोष बच्चा

धमाके की सूचना मिलते ही CRPF और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घायल बालक को तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है.

अधिकारियों के अनुसार, बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है, खासकर आदिवासी समुदाय में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों ने कहा कि नक्सली अब आम नागरिकों और बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं, जो अत्यंत अमानवीय है.

नक्सलियों की बढ़ती बर्बरता

बीते कुछ महीनों में बीजापुर और उसके आसपास के इलाकों में नक्सलियों की गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं. माओवादियों द्वारा लगाए गए IED विस्फोटों से कई निर्दोष ग्रामीणों की जान जा चुकी है. स्थानीय लोग अब इन हिंसक घटनाओं से भयभीत हैं और प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि नक्सली अब बौखलाहट में नागरिकों को निशाना बना रहे हैं ताकि सुरक्षा बलों पर दबाव बनाया जा सके.

इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया ताकि किसी अन्य IED को निष्क्रिय किया जा सके. प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि संदिग्ध वस्तुओं से दूरी बनाए रखें और तुरंत पुलिस को सूचित करें. बीजापुर जिले में यह घटना नक्सली हिंसा की उस क्रूर हकीकत को फिर उजागर करती है, जिसमें निर्दोष लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है. सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब इस क्षेत्र में नक्सल प्रभाव को खत्म करने के लिए और सख्त कदम उठाने की तैयारी में हैं.