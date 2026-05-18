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छत्तीसगढ़: बस्तर में दर्दनाक सड़क हादसा, यात्री बस पलटने से एक महिला की मौत, 22 से ज्यादा घायल
Bastar News In Hindi: बस्तर में नेशनल हाईवे-30 पर रॉयल ट्रैवल्स की बस पलटने से एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि 22 से अधिक लोग घायल हो गए. हादसे की वजह ड्राइवर को झपकी आना बताई जा रही है.
छत्तीसगढ़ के बस्तर में नेशनल हाईवे-30 पर सोमवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. रायपुर से जगदलपुर जा रही रॉयल ट्रैवल्स की यात्री बस बस्तर थाना क्षेत्र के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में कवर्धा निवासी एक महिला यात्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि 22 से अधिक यात्री घायल हो गए. घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे. प्रारंभिक जांच में ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसा होना बताया जा रहा है. घटना के वक्त अधिकांश यात्री नींद में थे.
(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)
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Source: IOCL