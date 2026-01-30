Chhattisgarh: बस्तर में 'लाल आतंक' पर प्रहार: 8 लाख के इनामी 4 माओवादियों ने छोड़ा हिंसा का साथ

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में राज्य सरकार की ‘नक्सल मुक्त’ मुहिम को एक और बड़ी सफलता मिली है. किस्टाराम क्षेत्र में सक्रिय चार प्रमुख माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्यागकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है. आत्मसमर्पण करने वाले इन चारों कैडरों पर कुल 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

इस घटनाक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह परिवर्तन बस्तर में बढ़ते विश्वास, सुरक्षा और विकास के वातावरण का स्पष्ट प्रमाण है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का संकल्प 'नक्सल मुक्त बस्तर-सुरक्षित छत्तीसगढ़” अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बनता जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने इस सफलता का श्रेय सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों को दिया. उन्होंने कहा, "यह बदलाव रणनीतिक रूप से स्थापित सुरक्षा कैंपों, प्रभावी क्षेत्रीय उपस्थिति और सुदृढ़ सड़क व संचार कनेक्टिविटी का परिणाम है. जैसे-जैसे विकास के रास्ते खुल रहे हैं, माओवादियों का प्रभाव सिमट रहा है और उनका सामाजिक आधार कमजोर होता जा रहा है."

आत्मसमर्पण और पुनर्वास की स्पष्ट नीति

राज्य सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि बंदूक छोड़ने वालों के लिए मुख्यधारा के द्वार हमेशा खुले हैं. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जो लोग हिंसा छोड़कर लौटना चाहते हैं, सरकार उन्हें सुरक्षा, बेहतर अवसर और एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

विकास से मिल रही है चुनौती

बस्तर के वे इलाके जो कभी दुर्गम और नक्सलियों के गढ़ माने जाते थे, अब वहां नई सड़कों और संचार सुविधाओं के पहुंचने से स्थिति बदली है. जानकारों का मानना है कि माओवादी विचारधारा के प्रति घटता आकर्षण और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना इस आत्मसमर्पण के पीछे का मुख्य कारण है.

शांति और विकास की इस यात्रा ने बस्तर के युवाओं में एक नया विश्वास जगाया है. किस्टाराम की यह घटना आने वाले समय में अन्य कैडरों को भी मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी.