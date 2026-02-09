हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Chhattisgarh: 'अंत के कगार पर नक्सलवाद, जल्द खत्म होगा आतंक'- रायपुर में बोले अमित शाह

Chhattisgarh: 'अंत के कगार पर नक्सलवाद, जल्द खत्म होगा आतंक'- रायपुर में बोले अमित शाह

गृह मंत्री शाह ने रायपुर में नक्सलवाद कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि केंद्र-राज्य की संयुक्त रणनीति से अच्छे परिणाम मिले हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2026 से पहले देश नक्सल-मुक्त होगा.

By : एबीपी छत्तीसगढ़ डेस्क | Updated at : 09 Feb 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

Chhattisgarh News: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, लेकिन प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार में यह अब विकास का पर्याय बन चुका है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं.

अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन सरकार देश से माओवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नक्सलवाद अंत के कगार पर पहुंच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा 

बस्तर की जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समर्पित तीन दिवसीय बस्तर पण्डुम का समापन समारोह 9 फरवरी को एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह विशेष तौर पर शामिल होंगे समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय करेंगे 

बस्तर संस्कृति के वैश्विक प्रदर्शन का मंच

‘प्रकृति और परंपरा का उत्सव‘ के ध्येय वाक्य के साथ मनाया जा रहा यह आयोजन बस्तर की माटी की खुशबू और यहां की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम है इस गरिमामयी समापन समारोह का आयोजन 9 फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से लालबाग मैदान जगदलपुर में  निर्धारित है 

इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री  तोखन साहू और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री द्वय  अरुण साव एवं  विजय शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इस अवसर पर संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल, वन मंत्री  केदार कश्यप, कृषि मंत्री  रामविचार नेताम, वित्त मंत्री  ओपी चौधरी, राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री  दयालदास बघेल, उद्योग मंत्री  लखनलाल देवांगन, स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव, कौशल विकास मंत्री  गुरू खुशवंत साहेब, स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री मती लक्ष्मी रजवाड़े शामिल होंगे.

Published at : 09 Feb 2026 12:54 PM (IST)
Chhattisgarh Chhattisgarh News AMIT SHAH
