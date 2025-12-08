बड़ी सफलता! महाराष्ट्र-एमपी और छत्तीसगढ़ जोन हुआ नक्सलमुक्त, 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में एक बड़ी सफलता मिली, जहाँ एक करोड़ के इनामी CC मेंबर रामदेर मज्जी समेत 12 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया.
छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता मिली है. दुर्ग संभाग के खैरागढ़ जिले में CC मेंबर रामदेर मज्जी समेत 12 नक्सलियों ने ने आज सुबह बकरकट्टा (छत्तीसगढ़) में आत्मसमर्पण किया. इनके सरेंडर के बाद MMC zone (महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन) नक्सल मुक्त हो गया है. सभी नक्सलियों ने हथियार के साथ बकरकट्टा थाने में सरेंडर किए है. इन 12 नक्सलियों में 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं.
कुख्यात नक्सली कमांडर एवं सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM) 'रामधेर मज्जी' ने अपने ग्रुप के साथ सुबह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया. ये हिडमा के समकक्ष था. रामधेर पर 1 करोड़ रुपये का इनाम था. हिडमा के बाद वह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा नक्सली लीडर था. इस सरेंडर से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है.
मुख्यधारा में लौटे 12 नक्सली
अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र के कुम्ही गांव में आज (8 दिसंबर) सुबह-सुबह 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. सभी 12 नक्सलियों ने हथियार के साथ हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं. सरेंडर करने वालों में CCM, DVCM, ACM और PM स्तर के सदस्य शामिल हैं. कई नक्सिलयों के खिलाफ गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल होने संबंधी अपराध भी MMC जोन के थानों में दर्ज हैं.
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के नाम आए सामने-
रामधेर मज्जी- CMM
एके-47 हथियार के साथ
चंदू उसेंडी- DVCM
30 कार्बन के साथ
जानकी- DVCM
इंसास के साथ
ललिता- DVCM
कुछ नहीं
प्रेम- DVCM
AK47 के साथ
सुकेश पोट्टम- ACM
AK47 के साथ
रामसिंह दादा- ACM
303 के साथ
लक्ष्मी- PM
इंसास के साथ
शीला- PM
इंसास के साथ
सागर- PM
SLR के साथ
कविता-PM
303 के साथ
योगिता- PM
कुछ नहीं मिला
CC मेंबर रामदेर मज्जी के सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि नक्सलियों का MMC जोन लगभग खत्म होने की कगार पर है. एमएसी जोन यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगझड के सरहदी इलाके में कुछ दिनों पहले ही MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने भी अपने साथियों के साथ सरेंडर किया था. बता दें, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई है.
