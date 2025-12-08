हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़बड़ी सफलता! महाराष्ट्र-एमपी और छत्तीसगढ़ जोन हुआ नक्सलमुक्त, 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर

बड़ी सफलता! महाराष्ट्र-एमपी और छत्तीसगढ़ जोन हुआ नक्सलमुक्त, 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर

Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में एक बड़ी सफलता मिली, जहाँ एक करोड़ के इनामी CC मेंबर रामदेर मज्जी समेत 12 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया.

By : विनीत पाठक | Updated at : 08 Dec 2025 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता मिली है. दुर्ग संभाग के खैरागढ़ जिले में CC मेंबर रामदेर मज्जी समेत 12 नक्सलियों ने  ने आज सुबह बकरकट्टा (छत्तीसगढ़) में आत्मसमर्पण किया. इनके सरेंडर के बाद MMC zone (महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन) नक्सल मुक्त हो गया है. सभी नक्सलियों ने हथियार के साथ बकरकट्टा थाने में सरेंडर किए है. इन 12 नक्सलियों में 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं. 

कुख्यात नक्सली कमांडर एवं सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM) 'रामधेर मज्जी' ने अपने ग्रुप के साथ सुबह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया. ये हिडमा के समकक्ष था. रामधेर पर 1 करोड़ रुपये का इनाम था. हिडमा के बाद वह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा नक्सली लीडर था. इस सरेंडर से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है. 

मुख्यधारा में लौटे 12 नक्सली

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र के कुम्ही गांव में आज (8 दिसंबर) सुबह-सुबह 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. सभी 12 नक्सलियों ने हथियार के साथ हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं. सरेंडर करने वालों में CCM, DVCM, ACM और PM स्तर के सदस्य शामिल हैं. कई नक्सिलयों के खिलाफ गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल होने संबंधी अपराध भी MMC जोन के थानों में दर्ज हैं.

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के नाम आए सामने-

रामधेर मज्जी- CMM 
एके-47 हथियार के साथ

चंदू उसेंडी- DVCM
30 कार्बन के साथ

जानकी- DVCM
इंसास के साथ

ललिता- DVCM
कुछ नहीं 

प्रेम- DVCM
AK47 के साथ

सुकेश पोट्टम- ACM 
AK47 के साथ

रामसिंह दादा- ACM
303 के साथ

लक्ष्मी- PM 
इंसास के साथ

शीला- PM 
इंसास के साथ

सागर- PM
SLR के साथ

कविता-PM 
303 के साथ

योगिता- PM
कुछ नहीं मिला

CC मेंबर रामदेर मज्जी के सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि नक्सलियों का MMC जोन लगभग खत्म होने की कगार पर है. एमएसी जोन यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगझड के सरहदी इलाके में कुछ दिनों पहले ही MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने भी अपने साथियों के साथ सरेंडर किया था. बता दें, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई है.

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 08 Dec 2025 11:48 AM (IST)
Tags :
Naxal Chhattisgarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण से किया विवाह, बाराती भी आए और हिन्दू रीति रिवाज से लिए फेरे
यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण से किया विवाह, बाराती भी आए और हिन्दू रीति रिवाज से लिए फेरे
इंडिया
Hyderabad Airport: हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Indigo Crisis: Lucknow Airport पर इंडिगो के चलते चली गई युवक की जान | DGCA | Airport
Indigo Crisis: 'एयरलाइन चलाना कोर्ट का काम नहीं', इंडिगो संकट पर बोले CJI | Breaking | ABP News
Indigo Crisis: लखनऊ एयरपोर्ट पर CA को समय पर इलाज न मिलने से हुई मौत? | Lucknow | Anup Pandey
Indigo Crisis: एयरपोर्ट पर CA को आया हार्ट अटैक, CPR के बाद भी नहीं बची जान! | Breaking
Indigo Crisis: दिल्ली से भी इंडिगो की 6 फ्लाइट कैंसिल, यात्री परेशान | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण से किया विवाह, बाराती भी आए और हिन्दू रीति रिवाज से लिए फेरे
यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण से किया विवाह, बाराती भी आए और हिन्दू रीति रिवाज से लिए फेरे
इंडिया
Hyderabad Airport: हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
ट्रैवल
पहाड़ों का सुकून और न समंदर का किनारा... 2025 की ट्रैवल सर्च में ये रही भारतीयों की पसंदीदा डेस्टिनेशन
पहाड़ों का सुकून और न समंदर का किनारा... 2025 की ट्रैवल सर्च में ये रही भारतीयों की पसंदीदा डेस्टिनेशन
यूटिलिटी
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
शिक्षा
CAT 2026 की आंसर-की पर आज से दर्ज कराएं आपत्ति, जानें किस दिन जारी होगा रिजल्ट
CAT 2026 की आंसर-की पर आज से दर्ज कराएं आपत्ति, जानें किस दिन जारी होगा रिजल्ट
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget