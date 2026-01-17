BMC में मेयर पद पर सियासी घमासान, नतीजों के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठोका दावा!

विधानसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़ों के आधार पर मुख्यमंत्री पद पर दावा जताने वाले एकनाथ शिंदे ने अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनावी आंकड़े देखकर महापौर पद पर भी दावा ठोक दिया है. बीएमसी चुनाव के नतीजों ने मुंबई की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है और तस्वीर किसी एक दल के पक्ष में साफ नहीं दिख रही.

त्रिशंकु हालात, बढ़ी सौदेबाजी

ठाकरे बंधुओं के बीच कड़ी टक्कर और कांग्रेस पार्टी को 20 से ज्यादा सीटें मिलने के बाद मुंबई का परिणाम कुछ हद तक त्रिशंकु स्थिति में पहुंच गया है. ऐसे में शिवसेना अब सियासी ‘गुगली’ फेंकने की तैयारी में दिख रही है. पार्टी का कहना है कि मुंबई में ढाई साल के लिए महापौर पद शिवसेना को दिया जाना चाहिए.

शिंदे का दबाव, भाजपा को संदेश

इन बदले हुए समीकरणों के बीच एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर महापौर पद की मांग उठाकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की है. शिंदे गुट का तर्क है कि महायुति की बढ़त और आंकड़ों के हिसाब से शिवसेना का दावा मजबूत बनता है.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के नतीजों की मतगणना शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हुई. शुरुआती रुझानों में ठाकरे बंधुओं और भाजपा के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला.

दोपहर तक महायुति शतक की ओर बढ़ती दिखी, लेकिन दोपहर चार बजे के बाद शिवसेना के गढ़ से जुड़े नतीजे आने लगे. इससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया.

कांग्रेस और AIMIM ने भी दिखाई ताकत

कांग्रेस ने 22 से अधिक नगरसेवक जीतकर अपनी मौजूदगी मजबूत की है. वहीं हैरानी की बात यह रही कि AIMIM ने मुंबई शहर से 8 नगरसेवक जिताकर सबको चौंका दिया.

बालासाहेब की जन्मशताब्दी पर दावा

शिवसेना का कहना है कि बालासाहेब ठाकरे की जन्मशताब्दी के अवसर पर मुंबई का महापौर शिवसेना का ही होना चाहिए. इन सभी आंकड़ों और दावों के बीच अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मुंबई की सत्ता का ताज आखिर किसके सिर सजेगा.