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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में पेट्रोलिंग कर रही महिला पुलिस से मारपीट, 1 आरोपी गिरफ्तार

पटना में पेट्रोलिंग कर रही महिला पुलिस से मारपीट, 1 आरोपी गिरफ्तार

पटना के रामकृष्णा नगर में पेट्रोलिंग के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से युवकों ने अभद्र व्यवहार और मारपीट की. CCTV फुटेज सामने आया, 3 युवकों की पहचान हुई और 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 02 Oct 2026 08:13 AM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोलिंग के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट का मामला सामने आया है. घटना रामकृष्णा नगर इलाके की बताई जा रही है. बुधवार (30 सितंबर) रात 'पुलिस दीदी' टीम इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान कुछ युवकों को रोककर पूछताछ करने पर विवाद हो गया. आरोप है कि युवकों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की और फिर मौके से फरार हो गए. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, 'पुलिस दीदी' टीम बुधवार रात रामकृष्णा नगर इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी. इसी दौरान टीम को कुछ युवक संदिग्ध लगे. महिला पुलिसकर्मियों ने युवकों को रोककर उनसे पूछताछ शुरू की.

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आरोप है कि इसी बात को लेकर युवक भड़क गए और पुलिसकर्मियों से बहस करने लगे. देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया. इसके बाद युवकों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और वहां से भाग निकले.

3 युवकों की पहचान, एक गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. CCTV फुटेज के आधार पर मारपीट में शामिल युवकों की पहचान की जा रही है. अब तक तीन युवकों की पहचान होने की बात सामने आई है, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर-02) मनोज कुमार ने भी पूरे मामले की जानकारी दी है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू हुई थी 'पुलिस दीदी' पहल

'पुलिस दीदी' पहल का मकसद छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना है. इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी से अलग-अलग इलाकों में पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी दी गई है. ऐसे में पेट्रोलिंग कर रही महिला पुलिसकर्मियों के साथ ही मारपीट की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है.

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बिहार के अलग-अलग जिलों से महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी के वीडियो भी सामने आते रहे हैं. अब पटना में महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई इस घटना के बाद कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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Published at : 02 Oct 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Patna Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
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