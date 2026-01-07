कौन हैं संगम कुमार साहू जो बने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? राज्यपाल ने दिलाई शपथ

संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश होंगे. बुधवार (07 जनवरी, 2026) को उन्होंने शपथ ली. बिहार लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित हुए.

पिछले महीने शुरू हुई थी प्रक्रिया

संगम कुमार साहू ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंथरी के सेवानिवृत्त होने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली है. जस्टिस संगम कुमार साहू की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले महीने शुरू हुई थी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संगम कुमार साहू के नाम की अनुशंसा (पटना हाईकोर्ट के लिए) केंद्र सरकार को भेजी थी. इसके बाद आज (बुधवार) उन्होंने शपथ भी ले ली. वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सुधीर सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

कौन हैं संगम कुमार साहू?

संगम कुमार साहू का जन्म 5 जून 1964 में हुआ है. उन्होंने कटक के एक हाई स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई की. इसके बाद स्टीवर्ट साइंस कॉलेज से उन्होंने आईएससी और बीएससी की डिग्री ली. उत्कल विश्वविद्यालय (भूवनेश्वर) से अंग्रेजी और ओड़िया में एमए की डिग्री ली.

संगम कुमार साहू ने कटक के लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री लेकर ओडिशा स्टेट बार काउंसिल में वकालत के लिए 26 नवंबर 1989 को बतौर वकील रजिस्ट्रेशन कराया. इसके बाद 2 जुलाई 2014 को उन्हें ओडिशा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया.

प्रेम कुमार ने दी संगम कुमार को बधाई

बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की नियुक्ति पर कहा, "मैं उनका स्वागत करता हूं. मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं."

