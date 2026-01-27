छपरा के तत्कालीन एसपी कुंदन कृष्ण ने छपरा जेल के खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर कर जेल पर नियंत्रण किया था. इसके लिए उन्हें इस बार (2026) गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस कुंदन कृष्णन के साथ-साथ दारोगा अर्जुन लाल और सिपाही जितेंद्र सिंह को छपरा जेल को कैदियों से मुक्त कराने के लिए गैलेंट्री अवार्ड दिया है. ऐसे में एक बार फिर छपरा जेल ब्रेक कांड की याद ताजा हो गई है.

2002 में हुआ था छपरा जेल ब्रेक कांड

छपरा जेल ब्रेक कांड 17 मार्च 2002 को हुआ था. उस वक्त के जिले के एसपी रहे कुंदन कृष्णन के नेतृत्व में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जेल पर किसी तरह नियंत्रण हासिल किया था. चार कैदी मारे गए थे, जबकि 28 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. उस वक्त दो दिनों तक कैदियों के कब्जे में जेल था.

दो दिन जेल पर रहा कैदियों का कब्जा

किसी फिल्म की कहानी की तरह लगने वाली छपरा की ये घटना करीब 24 साल पुरानी है. तारीख- 28 मार्च 2002, सुबह का वक्त था. मंडल कारा छपरा में बंद कैदियों ने अपने स्थानांतरण आदेश के विरोध में विद्रोह शुरू किया. उन्होंने जेल परिसर में हथियार और विस्फोटक इकठ्ठा किया. जेल के बाहर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया. इस दौरान उन्होंने सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया. जेल सुरक्षा में तैनात पुलिस और जेल कर्मचारियों पर हमला कर जेल पर कब्जा कर लिया. मंडल कारा छपरा 28 मार्च 2002 की सुबह से 30 मार्च 2002 तक उपद्रवी कैदियों के कब्जे में रहा.

बिहार सरकार के आदेश में जिला प्रशासन ने 30 मार्च 2002 को कारा पर पुनः कब्जा करने की कार्रवाई शुरू की. घटना की सूचना मिलते ही तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कुंदन कृष्णन ने अपने नेतृत्व में दल बल के साथ जेल परिसर में जाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया.

बताया जाता है कि करीब 3-4 घंटे की कठिन लड़ाई के बाद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया था. कार्रवाई के दौरान उपद्रवी कैदियों द्वारा उपयोग किए गए 33 चक्र 315 बोर और 12 बोर के खोखे के साथ बम के अवशेष बरामद किए गए थे. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में कई राउंड गोली चलाई थी, जिससे जेल में बंद कैदियों को भागने से रोका जा सका. कुंदन कृष्णन के साथ जिला पुलिस/सैन्य पुलिस/गृह रक्षक सहित 28 जवान घायल हुए थे. हिंसा में चार कैदियों की मृत्यु हुई थी और सात कैदी घायल हुए थे.