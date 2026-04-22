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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का निशाना, 'उनके दिल में काबा, मुसलमानों को खुश...'

CM ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का निशाना, 'उनके दिल में काबा, मुसलमानों को खुश...'

Giriraj Singh on Mamata Banerjee: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि चार मई को बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेशियों के हवाले करना चाहती हैं.

By : IANS एजेंसी | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 Apr 2026 05:09 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि वे चुनाव में होने वाली हार से परेशान हैं. वे अपने दिल में काबा रखती हैं तो मैं काली मां को अपने दिल में रखता हूं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण की सीटों पर मतदान होना है और ममता बनर्जी हताशा और डर में हैं. वे मुसलमानों को खुश करने के लिए खुद नमाज पढ़ती आई हैं. उन्होंने कहा कि ममता दीदी, आप काबा को अपने दिल में रखती हैं, मैं काली मां को अपने दिल में रखता हूं. आप मदीना को अपनी आंखों में रखती हैं और हम मां तारा को अपनी आंखों में रखते हैं. आप बंगाल को बांग्लादेशियों के हवाले करना चाहती हैं, लेकिन हम उन्हें देश से बाहर करने के लिए तैयार बैठे हैं.

4 मई को ममता बनर्जी की बंगाल से विदाई तय- गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल के हिंदू और स्थानीय लोग संकल्प ले चुके हैं कि 4 मई को वे बांग्लादेशियों को खदेड़कर भगाएंगे. चार मई को बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय है.

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'हम महिलाओं के नाम पर राजनीति नहीं करते'

केंद्रीय मंत्री ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि हम महिलाओं के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं. हम मानते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए. इसी कारण संसद के तीन दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया था. लेकिन, विपक्षी दल नहीं चाहते हैं कि आधी आबादी को उसका हक मिले.

इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 40 साल तक महिला आरक्षण को रोककर रखा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी महिला आरक्षण को सुनिश्चित करेंगे और महिलाओं का सशक्तीकरण ही उनका उद्देश्य है.

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बयान की निंदा की

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान की गिरिराज सिंह ने कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि उनकी भाषा भले ही मर्यादा को लांघ जाए. लेकिन, मैं फिर भी उन्हें सम्मानपूर्वक शब्दों से ही संबोधित करूंगा, मैं उन्हें खड़गे साहब ही कहूंगा. कांग्रेस के लिए यह कोई नई बात नहीं है. सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पूर्व में आपत्तिजनक बयान दिया था. मणिशंकर अय्यर से लेकर दिग्विजय सिंह बयान दे चुके हैं. सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया गांधी ने आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए थे. यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सलमान खुर्शीद साहब ने खुद कहा था.

कांग्रेस पर लगाया ये गंभीर आरोप

गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मनमोहन सिंह के समय में कश्मीर के आतंकवादी यासीन मलिक को लाल कालीन बिछाकर गरमागरम कॉफी परोसी गई थी. कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की सरगना है.राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का जिक्र करते हुए तंज कसा. उन्होंने कहा कि राजद की सरकार में फिरौती तय होती थी, मर्डर होते थे, वह दिन आने वाला नहीं है. एनडीए सरकार में बिहार में बस विकास, विकास और केवल विकास होगा.

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Published at : 22 Apr 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
West Bengal Election MAMATA BANERJEE BIHAR NEWS Giriraj SIngh
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