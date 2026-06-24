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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर की जांच करेंगे रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा, परिवार को मिलेगा न्याय?

भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच करेंगे रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा, परिवार को मिलेगा न्याय?

Bharat Bhushan Tiwari Encounter Case: घटना की न्यायिक जांच के लिए विभागीय अधिसूचना जारी कर दी गई है. बुधवार को न्यायिक जांच के गठन को सम्राट कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 07:20 PM (IST)
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भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) की 17 जून को हुए एनकाउंटर में मौत हो गई थी. इस मामले में लगातार सम्राट सरकार की किरकिरी हो रही थी. यही कारण था कि लगातार विवाद के बीच सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का ऐलान किया था. अब जांच की जिम्मेदारी तय हो गई है.

घटना की न्यायिक जांच के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा इस एनकाउंटर की चांज करेंगे. उनकी अध्यक्षता में इस केस को देखा जाएगा. बुधवार (24 जून, 2026) को न्यायिक जांच के गठन को सम्राट कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई. अब देखना होगा कि जांच के बाद कब तक परिवार को न्याय मिलता है.

फर्जी एनकाउंटर का किया जा रहा दावा

बता दें कि घटना के दिन का जो वीडियो सामने आया है उसमें यह दिख रहा है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने हथियार फेंक दिया था और सरेंडर कर दिया था. ऐसे में परिजनों और अन्य लोगों का आरोप है कि पुलिस ने सरेंडर करने के बाद भरत तिवारी को गोली मारी है जो हर तरह से गलत है. इसके बाद 20 जून को सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने की बात कही थी.

यह भी पढ़ें- 'जब सरेंडर कर दिया तो तुमने क्यों मारा', CM सम्राट की पुलिस को JDU ने लताड़ा!

सम्राट चौधरी ने 20 जून को अपने एक्स पोस्ट में लिखा था, "भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में दिनांक 17.06.2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है. न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है."

दूसरी ओर इस घटना में सरकार में हो दो फाड़ हो चुका है. एनडीए के कई नेता इस एनकाउंटर के खिलाफ बयान दे चुके हैं. सम्राट चौधरी से मीडिया ने सवाल किया था तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी. अब न्यायिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार है. कई नेताओं ने इस पर कहा भी है कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद किसी तरह की कोई टिप्पणी करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: रोहिणी का बड़ा सवाल- 'अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट?'

Published at : 24 Jun 2026 07:03 PM (IST)
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