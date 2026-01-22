व्यस्त आ रहा था विभाग का टोल-फ्री नंबर… सीधे कॉल सेंटर पहुंचे मंत्री विजय सिन्हा, लगा दी क्लास

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कॉल सेंटर के लगातार व्यस्त आने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है. बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आम लोगों की परेशानी को सुनने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, लेकिन उस नंबर पर फोन के लगातार व्यस्त रहने की शिकायत के बाद वे खुद गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को कॉल सेंटर का निरीक्षण करने पहुंच गए.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कॉल सेंटर कार्यालय में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा अचानक से पहुंचे. उन्हें देखते ही अधिकारियों में खलबली मच गई. निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछा कि आखिर इस टोल-फ्री नंबर का क्या लाभ है?

'नंबर काम नहीं करेगा तो जनता कैसे बताएगी समस्या'

उपमुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब टोल-फ्री नंबर ही काम नहीं करेगा, तो आम जनता अपनी समस्या कैसे बताएगी और उसका समाधान कैसे होगा. उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही करार देते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई.

विजय सिन्हा ने इस दौरान जन समस्याओं के समयबद्ध और नियम संगत निवारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करने में आ रही परेशानियों को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिसके बाद इन शिकायतों को दूर कर सुसंगत जन शिकायत निवारण व्यवस्था बहाल करने के लिए औचक निरीक्षण किया तथा आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं संपर्क

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तकनीकी खामियों को तुरंत दूर किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कॉल सेंटर 24 घंटे प्रभावी रूप से काम करे. अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में यदि ऐसी शिकायतें दोबारा मिलीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस क्रम में उन्होंने इसको लेकर अधिकारियों से यहां काम करने की तकनीक और कार्य पद्धति की जानकारी भी प्राप्त की. बता दें कि किसी भी भूमि अथवा राजस्व संबंधी शिकायत के लिए नागरिक टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 पर संपर्क कर सकते हैं.