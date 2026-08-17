वंदे मातरम् विवाद पर JDU की प्रतिक्रिया, 'कांग्रेस देश की…'

वंदे मातरम् को लेकर विवाद पर बयानबाजी जारी है. एनडीए के सहयोग दल के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं. इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस को घेरते हुए जेडीयू नेता राजीव रंजन ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) को बड़ा बयान दिया.

'कांग्रेस देश की एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी'

राजीव रंजन ने कहा, "राजनैतिक असमहमतियां हो सकती हैं लेकिन एक पार्टी ने अगर दो छंद गाए जाने की बात कही, संसद में जब वो दोनों सदनों में पारित हो गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ये देश का कानून भी है और इसे पूरा गाया जाना अनिवार्यता है. कांग्रेस देश की एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है, आजादी के आंदोलन में उन्होंने काम किया, ऐसे आचरण की अपेक्षा उनके शीर्ष नेताओं से कतई नहीं थी..."

कांग्रेस वंदे मातरम् विरोधी: शाहनवाज हुसैन

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् विवाद गान विवाद पर कहा, "कांग्रेस वंदे मातरम् पर पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है... कांग्रेस वंदे मातरम् विरोधी है. वंदे मातरम गाने से वे असहज हो जाते हैं."

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बीजेपी नेता ने आगे कहा, "जिस तरह से सोनीया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे या राहुल गांधी वंदे मातरम् गाने को लेकर असहज हो गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. केरलम में तो इसे पूरा गाया ही नहीं गया. वहां भी कांग्रेस का राज है... उनके पास कोई बहाना भी नहीं है. इसलिए देश कभी कांग्रेस को या सोनिया गांधी को क्षमा नहीं करेगा. यही अमित शाह ने भी कहा है."

पंजाब कांग्रेस में अंदरुनी कलह पर क्या कहा?

दूसरी ओर शाहनवाज हुसैन ने पंजाब कांग्रेस में अंदरुनी कलह की खबरों पर कहा, "कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब के अंदर आपसी टकरार करके लोगों को बेवकूफ बना रही है. इस बार दोनों आने वाले नहीं हैं. इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे. इस बार दोनों जाने वाले नहीं हैं. पंजाब की जनता ने बीजेपी को लाने का मन बना लिया है."

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