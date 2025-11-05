'पहिले करिह मतदान फिर जलपान करिह', वैशाली की DM वर्षा सिंह का वीडियो वायरल

बिहार में गुरुवार (6 नवंबर) की सुबह से ही पहले चरण का मतदान होना है. इस बीच बिहार के वैशाली जिले की जिला अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है. डीएम की तरफ से लोगों से खास तरह वोट देने जाने की अपील की गई है. जिला अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी वर्षा सिंह ने पूरे जिला वासियों के मतदाताओं को मत का प्रयोग करने के लिए अपील की. खास बात ये रही कि उन्होंने गीत गाकर मतदान का संदेश दिया.

डीएम वर्षा सिंह ने लोगों से की ये अपील

वर्षा सिंह भोजपुरी गाने में यह भी कह रही है कि पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें. इसके साथ ही इस गाने वह कह रही हैं आपका एक-एक वोट बहुत ही कीमती है, ईवीएम का बटन सोच समझ कर दबाइएगा. इस अनोखे तरीके जिलाधिकारी द्वारा की गई अपील की हर कोई सराहना कर रहा है. दूसरी तरफ इस वीडियो के आने के बाद लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

डीएम वर्षा सिंह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही जिलाधिकारी की यह पहल हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. बता दें, बिहार चुनाव को लेकर राज्य प्रशासन द्वारा ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए जागरूकता रैली और अपील की जा रही है.

इतनी सीटों पर होगी पहले चरण में वोटिंग

बिहार में गुरुवार सुबह से ही राज्य में पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी. मतदान के लिए सभी पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल पर पहुंच चुकी हैं. पहले चरण में राज्य विधानसभा की 121 सीटों पर मतदान होगा. निर्वाचन आयोग की तरफ से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

पहले चरण में मतदान पर कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है. इसमें मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव के अलावा जेडीयू और बीजेपी के दर्जनों दिग्गज शामिल हैं. बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी तारापुर सीट से मैदान में हैं. तेज प्रताप यादव महुआ से लड़ रहे हैं. बिहार चुनाव में फिल्म इंडस्ट्री के भी कई कलाकार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. भोजपुर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा और रितेश पांडे करगहर सीट से मैदान में हैं.