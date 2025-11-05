हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'पहिले करिह मतदान फिर जलपान करिह', वैशाली की DM वर्षा सिंह का वीडियो वायरल

'पहिले करिह मतदान फिर जलपान करिह', वैशाली की DM वर्षा सिंह का वीडियो वायरल

Bihar Election 2025 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए हाजी जिला कलेक्टर ने अनोखे तरीके से वोट डालने की अपील की. उन्होंने भोजपुरी गीत गाकर जिले के मतदाताओं से अपील की.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Nov 2025 11:23 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में गुरुवार (6 नवंबर) की सुबह से ही पहले चरण का मतदान होना है. इस बीच बिहार के वैशाली जिले की जिला अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है. डीएम की तरफ से लोगों से खास तरह वोट देने जाने की अपील की गई है. जिला अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी वर्षा सिंह ने पूरे जिला वासियों के मतदाताओं को मत का प्रयोग करने के लिए अपील की. खास बात ये रही कि उन्होंने गीत गाकर मतदान का संदेश दिया.  

डीएम वर्षा सिंह ने लोगों से की ये अपील 

वर्षा सिंह भोजपुरी गाने में यह भी कह रही है कि पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें. इसके साथ ही इस गाने वह कह रही हैं आपका एक-एक वोट बहुत ही कीमती है, ईवीएम का बटन सोच समझ कर दबाइएगा. इस अनोखे तरीके जिलाधिकारी द्वारा की गई अपील की हर कोई सराहना कर रहा है. दूसरी तरफ इस वीडियो के आने के बाद लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

डीएम वर्षा सिंह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही जिलाधिकारी की यह पहल हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. बता दें, बिहार चुनाव को लेकर राज्य प्रशासन द्वारा ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए जागरूकता रैली और अपील की जा रही है. 

इतनी सीटों पर होगी पहले चरण में वोटिंग

बिहार में गुरुवार सुबह से ही राज्य में पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी. मतदान के लिए सभी पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल पर पहुंच चुकी हैं. पहले चरण में राज्य विधानसभा की 121 सीटों पर मतदान होगा. निर्वाचन आयोग की तरफ से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 

पहले चरण में मतदान पर कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है. इसमें मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव के अलावा जेडीयू और बीजेपी के दर्जनों दिग्गज शामिल हैं. बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी तारापुर सीट से मैदान में हैं. तेज प्रताप यादव महुआ से लड़ रहे हैं. बिहार चुनाव में फिल्म इंडस्ट्री के भी कई कलाकार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. भोजपुर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा और रितेश पांडे करगहर सीट से मैदान में हैं.

Input By : राजा बाबू
और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 11:18 PM (IST)
Tags :
Vaishali News Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले Gen Z का जिक्र कर बोले राहुल गांधी
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले राहुल गांधी
बिहार
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
क्रिकेट
IPL Auction 2026: इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Bihar Election 2025: सीमांचल के मुस्लमान देंगे Nitish Kumar का साथ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले Gen Z का जिक्र कर बोले राहुल गांधी
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले राहुल गांधी
बिहार
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
क्रिकेट
IPL Auction 2026: इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
बॉलीवुड
Haq Screening: ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
पश्चिम बंगाल सर्विस कमीशन में निकली 8477 वैकेंसी, बिना इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
पश्चिम बंगाल सर्विस कमीशन में निकली 8477 वैकेंसी, बिना इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget