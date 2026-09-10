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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन सिंह नहीं पहुंचे कोर्ट तो लगा जुर्माना, फिर से आदेश- हाजिर हों

पवन सिंह नहीं पहुंचे कोर्ट तो लगा जुर्माना, फिर से आदेश- हाजिर हों

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की अंतरिम भरण-पोषण याचिका पर बलिया फैमिली कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इसमें पवन सिंह को पहुंचना था. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजय भारती |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 10 Sep 2026 01:59 PM (IST)
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भोजपुरी स्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह पर बलिया फैमिली कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो बीते बुधवार (09 सितंबर) को उन पर एक हजार का जुर्माना लगाया गया. साथ ही कोर्ट ने पवन सिंह को हाजिर होने का भी आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी.

जानकारी के अनुसार, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की अंतरिम भरण-पोषण याचिका पर बीते बुधवार को न्यायाधीश कमलापति प्रजापति की अदालत में होनी थी लेकिन भोजपुरी स्टार नहीं पहुंचे. उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि पटना में बाढ़ के कारण वो नहीं पहुंचे हैं. इसी पर कोर्ट ने उक्त आदेश दिया.

क्या है पूरा मामला?

कोर्ट में लगभग तीन साल पहले ही याचिका दाखिल की गई थी. पत्नी ज्योति सिंह ने कहा है कि शादी के बाद वे ताना सुनती रहीं. उनके पति पवन सिंह कहने लगे कि फिल्मों की अभिनेत्रियां उनसे शादी करना चाहती हैं लेकिन वे नहीं करते हैं. काफी समझाने पर वे उन्हें रांची ले गए. इसके बाद मर्सिडीज गाड़ी की मांग करने लगे. शराब पीकर गाली-गलौज करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई. ज्योति के अनुसार उनके पति की सलाना आय 10 करोड़ है. उन्होंने पांच लाख महीना देने की मांग की है.

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आरा में चल रहा तलाक का केस

बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का केस आरा के कोर्ट में भी चल रहा है. कई बार पति-पत्नी कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं. हालांकि अभी तक सुलह नहीं हो सका है. 

पत्नी ज्योति सिंह की अपनी मांग है तो वहीं पवन सिंह भी अपनी जिद पर अड़े हैं. पवन सिंह ने जब से ज्योति सिंह के साथ शादी की है उसके बाद से ही विवाद चल रहा है. दोनों की शादी 2018 में हुई थी. गुपचुप तरीके से हुए इस विवाह में घर के करीबी लोग ही शामिल हुए थे. अब तलाक के चलते मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Published at : 10 Sep 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh UP News BIHAR NEWS
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