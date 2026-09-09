CM योगी का 2027 में जाना तय? इस पार्टी के दावे ने बढ़ाई BJP की टेंशन!

2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के नीला गमछा पहनने और पार्टी की छात्र विंग के ड्रेस कोड में बदलाव को लेकर एक तरफ बीजेपी नेता निशाना साध रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर यह दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जाने वाली है.

बीजेपी के सत्ता से जाने का दावा बिहार की मुख्य विपक्ष पार्टी आरजेडी ने किया है. बुधवार (09 सितंबर, 2026) को आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि यूपी में दलित अखिलेश यादव के साथ हैं. इस बार यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. यूपी में उनकी सरकार बनेगी.

बीजेपी का जाना तय: भाई वीरेंद्र

अखिलेश यादव को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा, "जिस तरह से वो चल रहे हैं और लोगों को साथ लेकर समस्याओं को देख रहे हैं वहां बीजेपी का जाना तय है. इसलिए बीजेपी घबराकर वहां के कार्यकर्ताओं को तंग कर रही है."

Patna, Bihar: On Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, RJD MLA Bhai Virendra says, "The Dalits are with them, there is no doubt about it. This time, Akhilesh ji will become the Chief Minister there and his government will be formed. The way they are moving forward... it is clear… pic.twitter.com/af6b1hLCJ3 — IANS (@ians_india) September 9, 2026

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एक सवाल के जवाब में आरजेडी नेता ने कहा, "दलित तो हमारे साथ हैं हीं…अखिलेश यादव दलित के नेता वो हैं… कोई शक नहीं है. मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र रहे… उनके बेटे अखिलेश यादव पांच साल मुख्यमंत्री रहे… तो इसलिए उनकी सोच साफ है."

संजय झा पर भी किया हमला

उधर दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर भी भाई वीरेंद्र ने हमला किया. एक सवाल पर कहा, "...जिसने जेडीयू को डुबाया वो चाह रहा है कि हम फिर से नीतीश जी का संवाद चलाते रहें… लोग समझ रहे हैं कि आप किससे गाइड हो रहे हैं. आप तो सिंचाई मंत्री रहे हैं… उस समय आपने फरक्का के बारे में क्यों नहीं कहा… आप कुछ करना नहीं चाहते हैं… जनता को भ्रमित करना चाहते हैं. महंगाई पर रोक नहीं लग रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है… केवल हवाई स्रवेक्षण से बाढ़ कंट्रोल नहीं होती है."

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