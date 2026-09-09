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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM योगी का 2027 में जाना तय? इस पार्टी के दावे ने बढ़ाई BJP की टेंशन!

CM योगी का 2027 में जाना तय? इस पार्टी के दावे ने बढ़ाई BJP की टेंशन!

आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि इस बार यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. यूपी में उनकी सरकार बनेगी. आरजेडी विधायक ने कहा कि यूपी में बीजेपी का जाना तय है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Sep 2026 03:25 PM (IST)
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2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के नीला गमछा पहनने और पार्टी की छात्र विंग के ड्रेस कोड में बदलाव को लेकर एक तरफ बीजेपी नेता निशाना साध रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर यह दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जाने वाली है. 

बीजेपी के सत्ता से जाने का दावा बिहार की मुख्य विपक्ष पार्टी आरजेडी ने किया है. बुधवार (09 सितंबर, 2026) को आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि यूपी में दलित अखिलेश यादव के साथ हैं. इस बार यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. यूपी में उनकी सरकार बनेगी. 

बीजेपी का जाना तय: भाई वीरेंद्र

अखिलेश यादव को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा, "जिस तरह से वो चल रहे हैं और लोगों को साथ लेकर समस्याओं को देख रहे हैं वहां बीजेपी का जाना तय है. इसलिए बीजेपी घबराकर वहां के कार्यकर्ताओं को तंग कर रही है." 

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एक सवाल के जवाब में आरजेडी नेता ने कहा, "दलित तो हमारे साथ हैं हीं…अखिलेश यादव दलित के नेता वो हैं… कोई शक नहीं है. मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र रहे… उनके बेटे अखिलेश यादव पांच साल मुख्यमंत्री रहे… तो इसलिए उनकी सोच साफ है." 

संजय झा पर भी किया हमला

उधर दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर भी भाई वीरेंद्र ने हमला किया. एक सवाल पर कहा, "...जिसने जेडीयू को डुबाया वो चाह रहा है कि हम फिर से नीतीश जी का संवाद चलाते रहें… लोग समझ रहे हैं कि आप किससे गाइड हो रहे हैं. आप तो सिंचाई मंत्री रहे हैं… उस समय आपने फरक्का के बारे में क्यों नहीं कहा… आप कुछ करना नहीं चाहते हैं… जनता को भ्रमित करना चाहते हैं. महंगाई पर रोक नहीं लग रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है… केवल हवाई स्रवेक्षण से बाढ़ कंट्रोल नहीं होती है." 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Sep 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Bhai Virendra Bihar News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Election 2027
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