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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'वे सभी लोग जो…'

राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'वे सभी लोग जो…'

AAP 7 MPs Leaves Party: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे सभी बीजेपी में नहीं हैं. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 24 Apr 2026 06:33 PM (IST)
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राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालिवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह सहनी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है. इन सभी ने पार्टी छोड़ दी है. तीन सांसद (राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल) बीजेपी में शामिल हुए हैं. पार्टी छोड़ने वाले ये सभी राज्यसभा सांसद हैं. शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को हुई इस सियासी उठापटक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है. 

AAP नेता राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर तेजस्वी यादव ने कहा, "वे सभी लोग जो डरे और बिके हैं, वे भाजपा में जा रहे हैं. जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे सभी भाजपा में नहीं हैं... अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे तब ये (राघव चड्ढा) लंदन में थे."

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दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा, "हमे पूरा विश्वास है कि DMK गठबंधन तमिलनाडु में सरकार बनाएगा. यह हमारा विश्वास है कि बंगाल में ममता बनर्जी जीतेंगी. हम प्रचार में भी जा रहे हैं..."

AAP के इन सात नेताओं के पार्टी छोड़ने पर बयानबाजी तेज

इन सात नेताओं के पार्टी छोड़ने से 'आप' को जहां झटका लगा है वहीं दूसरी ओर बयानबाजी भी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता इन सांसदों पर हमलावर हैं. कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल से लिखा है, "बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का."

बता दें कि राघव चड्ढा ने यह कहा है कि उनके सामने दो ही विकल्प थे, या तो राजनीति छोड़ देना या फिर बीजेपी ज्वाइन करना. अब देखना होगा कि आगे इस सियासी तस्वीर पर और क्या कुछ निकलकर आता है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Apr 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Raghav Chadha Swati Maliwal AAP Bihar News
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