'ई गजब आदमी है भाई', CM नीतीश कुमार का ये वाला वीडियो शेयर कर तेजस्वी यादव ने कसा तंज

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति लगातार गर्म है. इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक अनोखी हरकत देखी जा सकती है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला उम्मीदवार को फूलों की माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे. तभी जेडीयू के नेता संजय कुमार झा ने हाथ बढ़ाते हुए नीतीश कुमार को इशारा किया. इसके बाद नीतीश कुमार ने संजय कुमार झा की ओर देखकर कहा, "ये गजब आदमी है भाई, हाथ आगे क्यों करते हो." इस दौरान एक संक्षिप्त लेकिन दिलचस्प वार्ता देखने को मिली.

क्या है पूरा मामला?

सीएम नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार को लेकर संबोधन कर रहे थे. महिला उम्मीदवार को माला पहना रहे थे तभी माला देने की प्रक्रिया में संजय कुमार झा ने हाथ बढ़ाया, जिससे नीतीश कुमार ने उन्हें रोकते हुए कहा कि माला तो सीधे हाथ में दे दीजिए. इसके बावजूद नीतीश कुमार ने महिला उम्मीदवार के गले में माला डाल दी. यह दृश्य काफी चुटीला और राजनीतिक दृष्टि से चर्चा का विषय बन गया.

अगर सीएम स्वस्थ है तो ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने इस वीडियो के माध्यम से जनता के सामने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने यह हरकत क्यों की. उन्होंने लिखा, "मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़ें, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं?". इधर, इस तरह की हरकतों का सोशल मीडिया पर वायरल होना नेताओं के व्यक्तित्व और उनके चुनावी छवि को प्रभावित कर सकता है.

इस घटना को लेकर तेज हुई चर्चा

हालांकि, खबर लिखने तक इस घटना के संबंध में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह किस विधानसभा सीट पर हुई. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस घटना को लेकर राजनीतिक टिप्पणी और चर्चा तेज हो गई है. कुछ समर्थक इसे हल्के-फुल्के मनोरंजन के तौर पर देख रहे हैं, जबकि विपक्षी इसे मुख्यमंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाने का माध्यम बना रहे हैं.

वायरल वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं जेडीयू

इस घटना से यह भी साफ हो गया है कि चुनावी मौसम में हर छोटी घटना मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर बड़ा आकार ले सकती है. नेताओं के व्यवहार, उनके इशारे और छोटे-छोटे संवाद भी जनता और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए चर्चा का विषय बन जाते हैं. अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी इस वायरल वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और इस घटना का चुनावी असर कितना पड़ता है.