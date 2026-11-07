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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में जाति देखकर एनकाउंटर! तेजस्वी यादव बोले- 'CM सम्राट हर जगह...'

बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर! तेजस्वी यादव बोले- 'CM सम्राट हर जगह...'

बिहार में तीन अपराधियों के एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव ने जाति देखकर कार्रवाई का आरोप लगाया है. उन्होंने सम्राट सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 07 Nov 2026 03:49 PM (IST)
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बिहार में तीन अपराधियों के एनकाउंटर के बाद सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार (7 नवंबर 2026) को सम्राट चौधरी सरकार की एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार और पुलिस को घेरा. इसके जवाब में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया है. एनडीए नेताओं ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, 'अपनी जान की जिम्मेवार जनता खुद होगी.. CM लगवा दें हर जगह बोर्ड.' उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस आम लोगों के घरों में घुसकर गोली मार रही है, जबकि अपराधी पुलिसकर्मियों को गोली मार रहे हैं. तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध और पुलिस कार्रवाई के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जाति विशेष के लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है. उन्होंने सरकार पर अपराध नियंत्रण में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया.

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श्याम रजक बोले- अपराधी की कोई जाति नहीं होती

तेजस्वी के आरोपों पर जेडीयू नेता श्याम रजक ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती. अपराधी सिर्फ अपराधी होता है. रजक ने कहा कि 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अपराध और भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करने का फैसला लिया गया था. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसी नीति पर चल रहे हैं. पुलिस या आम नागरिकों पर हमला करने वाले अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर से भी पीछे नहीं हटना चाहिए.

रामकृपाल और प्रमोद चंद्रवंशी ने भी किया बचाव

बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण सरकार की पहली प्राथमिकता है. अपराधियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी. उन्होंने कहा कि कानून को चुनौती देने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी. वहीं, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने जाति के आधार पर एनकाउंटर का आंकड़ा रखने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी यह आकलन नहीं किया है कि किस जाति के कितने अपराधी मारे गए.

मनेर एनकाउंटर के बाद अस्पताल में हुआ था हंगामा

दरअसल, शुक्रवार (6 नवंबर) की सुबह करीब तीन बजे पटना के मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गंगा घाट के पास पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम की मुठभेड़ हुई थी. इसमें जेपी यादव, सूरज कुमार उर्फ राजा शर्मा और बबलू कुमार मारे गए. पुलिस का दावा है कि अपराधियों ने पहले गोली चलाई थी. जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल हुए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई. मुठभेड़ में मनेर थानाध्यक्ष भी घायल हुए थे.

वहीं तीनों के परिजनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए दानापुर अनुमंडल अस्पताल में हंगामा किया था. उन्होंने पुलिस पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया. इसके बाद राजद सांसद मीसा भारती भी परिजनों से मिलने पहुंचीं. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर एक खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. हालांकि, पुलिस ने मुठभेड़ को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है.

इस घटना के बाद बिहार में एनकाउंटर और कानून-व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं. एक ओर विपक्ष पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए नेता अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 07 Nov 2026 03:45 PM (IST)
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