आरक्षण मुद्दे पर तेजस्वी यादव का दावा, 'बड़े पदों पर SC-ST समुदाय के 10 लोग भी नहीं'

भारत में आरक्षण के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है. आरक्षण सुधार आंदोलन के बाद से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और कई नेता इसका साथ और विरोध करते हुए आपस में ही बंट गए हैं. इसको लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. तेजस्वी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और आंकड़े देते हुए बताया कि कई ऐसे बड़े पद और जिम्मेदारियां हैं, जहां SC-ST-OBC के कुल 10 लोगों को भी शामिल नहीं किया गया है.

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि देशभर की यूनिवर्सिटी में SC-ST-OBC वर्गों के कुल 10 वाइस चांसलर भी नहीं मिलेंगे. न ही भारत सरकार में इन समुदायों से 10 सचिव हैं और न ही हाई कोर्ट में पिछड़े और दलित वर्ग के 10 जज ही कोई गिना सकता है.

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𝐁𝐉𝐏-𝐑𝐒𝐒 और 𝐍𝐃𝐀 घोर आरक्षण विरोधी है। इसलिए इनकी सरकार में:-



👉 देश के विश्वविद्यालयों में 𝐒𝐂-𝐒𝐓-𝐎𝐁𝐂 वर्गों के कुल 𝟏𝟎 कुलपति भी नहीं है।



👉 भारत सरकार के सचिवों में 𝐒𝐂-𝐒𝐓-𝐎𝐁𝐂 वर्गों के कुल 𝟏𝟎 सचिव भी नहीं है।



👉 उच्च न्यायालयों में 𝐒𝐂-𝐒𝐓-𝐎𝐁𝐂… pic.twitter.com/lMAjYk8KRe — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 1, 2026

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इन बड़े क्षेत्रों में 𝟗𝟎 फीसदी आबादी का 𝟏𝟎 फीसदी हिस्सा भी नहीं है. इससे यह बात साफ होती है कि बीजेपी सरकार यह मानती है कि ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के लोगों में प्रतिभा और योग्यता नहीं है. अगर उन्हें लगता है कि लोगों में योग्यता है तो फिर उन्हों मौका क्यों नहीं दिया जा रहा?

क्या कुलपति के लिए देना होता है एग्जाम?

राजद नेता का कहना है कि जहां आरक्षण नहीं लगता, वहां SC-ST-OBC वर्गों से आने वाले लोगों को पद क्यों नहीं दिए जाते? क्या कुलपति का चयन करने से पहले एग्जाम लिया जाता है? तेजस्वी ने आगे कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के जरिए इन्हें समानता और आरक्षण का अधिकार दिया था, लेकिन बीजेपी वाले इन अवसरों को खत्म करना चाहते हैं.

चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा का किया जिक्र

आरक्षण के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली NDA सरकार पर जमकर निशाना साधा. तेजस्वी यादव का कहना है कि जब रिजर्वेशन का मुद्दा उठा तो एनडीए के एक नेता पक्ष में आए, दूसरे विरोध में और यह सिलसिला जारी रहा. RJD नेता ने दावा किया कि बीजेपी वालों को आरक्षण या संविधान से कोई मतलब नहीं है. चाहे चिराग पासवान हों, नीतीश कुमार हों, जीतनराम मांझी हों या उपेंद्र कुशवाहा या दूसरे राज्य में अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद या रामदास अठावले हों... ये आरक्षण का फायदा भी उठा रहे हैं और आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी के साथ भी हैं. सरकार भी चला रहे हैं. यानी इन्हें केवल अपनी कुर्सी से मतलब है.

'दलितों का वोट लेकर BJP की गोद में बैठे'

NDA के सहयोगी नेताओं पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इन्होंने दलित-पिछड़े वर्गों के वोट लिए और 𝐁𝐉𝐏-𝐑𝐒𝐒 की गोद में जार बैठ गए. नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल, राजभर, निषाद, सुदेश महतो जैसे लोग और उनकी पार्टियां वंचित वर्गों की दुश्मन हैं.

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