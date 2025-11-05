'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है. इससे पहले रैलियों और सभाओं के साथ-साथ जमकर बयानबाजी भी हो रही है. इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को लेकर दावा किया है कि वे राघोपुर सीट से चुनाव हार रहे हैं. तेजस्वी यादव को नायक नहीं खलनायक करार दिया.

सूपड़ा साफ हो जाएगा: नित्यानंद राय

नित्यानंद राय ने कहा, "छह नवंबर को प्रथम चरण और 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में उनका सूपड़ा साफ हो जाएगा. 2020 में भी तेजस्वी यादव ने सपना देखा था, वह दिन था 7 नवंबर 2020 से 10 नवंबर 2020 का, सपना उनका पूरा नहीं हुआ. उस दो दिन में ही आरजेडी के लठैतों के द्वारा… उनके गुंडों के द्वारा जो तांडव हुआ था, बिहार कांप उठा था. तो वह दो दिन का तांडव भी तेजस्वी यादव को बड़ा महंगा पड़ने वाला है, मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे? राघोपुर से हार रहे हैं."

'तेजस्वी यादव ने अपना जनाधार खो दिया'

बीजेपी नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपना जनाधार खो दिया है तो मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं है. जहां तक नायक बनने की बात है तो तेजस्वी यादव बिहार के नायक नहीं खलनायक हैं. घोटाला, भ्रष्टाचार, भय पैदा करना, अपराधियों को संरक्षण देना, नरसंहार करवाना, बलात्कारियों को संरक्षण देना, फिरौती के लिए अपने गुंडों के द्वारा अपहरण करवाना, तो ऐसे लोग को नायक अपने मुंह से लालू यादव कह लें तो देखिए उन पर बिहार के लोग कितना हंस रहे हैं.

#WATCH | Hajipur, Bihar: Union Minister Nityanand Rai says, "Tejashwi Yadav is losing from the Raghopur seat, so the question of him becoming the CM does not arise. 'Tejashwi Bihar ka Nayak nahi Khalnayak hain'..."#BiharElection2025 pic.twitter.com/Kx9UFeHys5 — ANI (@ANI) November 5, 2025

'राघोपुर को तेजस्वी यादव ने धोखा दिया'

नित्यानंद राय ने कहा, "तेजस्वी यादव ने राघोपुर को धोखा दिया है. जब राघोपुर की जनता उनसे मिलने जाती थी तो लाठियों की बौछार करवाते थे. अपमानित करवाते थे. अपने पिता जी की उम्र के लोगों को भी धक्का मरवाते थे नौजवानों पर पुलिस की लाठी तो चलवाते ही थी. तो इस बार राघोपुर की जनता विकास चाहती है. सम्मान चाहती है. अपने क्षेत्र की सेवा चाहती है."

