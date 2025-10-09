बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी के तेजस्वी के वादे पर तेज प्रताप बोले- अभी कुछ कह नहीं सकते

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन बिहार में सत्ता में आता है तो राज्य के हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए 'कानून' लाया जाएगा.

उनके इस बयान पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी के वादे पर पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, चुनाव अभी शुरू हुए हैं. देखते हैं आगे क्या होता है, मैं इस समय इस बारे में कुछ नहीं कह सकता.'

बता दें तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'नई सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर यह कानून बनाकर लागू किया जाएगा.'

उन्होंने कहा, ' राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) बीते 20 वर्षों में युवाओं को रोजगार देने में विफल रहा. हम सत्ता में आने के 20 दिनों के भीतर यह अधिनियम लाएंगे और 20 महीनों के भीतर इसे पूरी तरह लागू कर देंगे.'

प्रशांत किशोर की जन सुराज ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, किसे कहां से दिया टिकट?

मेरी सरकार के दौरान पांच लाख नौकरियां दी- पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी मैंने सरकारी नौकरियों का वादा किया था. मेरी सरकार के दौरान पांच लाख नौकरियां दी गईं. आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मुझे पूरा पांच साल का कार्यकाल मिला होता तो क्या कुछ संभव हो सकता था.'

तेजस्वी (35) ने दावा किया 'बिहार के युवाओं को अब झूठे वादों की नहीं, ठोस रोजगार नीति की उम्मीद करनी चाहिए. हमारी प्राथमिकता हर परिवार में रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करना है.'

तेजस्वी ने राज्य की राजग सरकार को नकलची सरकार करार देते हुए कहा इस सरकार के पास अपना कोई ‘विज़न’ नहीं है.