हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव को चुना गया महागठबंधन का विधायक दल का नेता, कांग्रेस बोली- 'एकजुट होकर...'

तेजस्वी यादव को चुना गया महागठबंधन का विधायक दल का नेता, कांग्रेस बोली- 'एकजुट होकर...'

Bihar News: कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि हम लोग सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे. एकजुट होकर जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे.

By : शशांक कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Nov 2025 07:14 PM (IST)
बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. महागठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को सर्वसम्मत से महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना गया है.

समीर सिंह ने कहा, ''हम लोग सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे. एकजुट होकर जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे.'' उन्होंने कहा कि वोट चोरी से एनडीए बिहार में चुनाव जीता है. इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएंगे. विधानसभा के विशेष सत्र में भी यह मुद्दा उठेगा.

बैठक में सभी ने तेजस्वी के नाम का किया समर्थन

महागठबंधन की इस बैठक में RJD, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के विधायकों ने हिस्सा लिया और उन्होंने एक स्वर में तेजस्वी के नाम का समर्थन किया. इससे पहले भी बिहार में 17वीं विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ही नेता प्रतिपक्ष थे. बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है. उन्हें सरकारी बैठकों में शामिल होने और अहम फैसलों में भाग लेने का अधिकार होता है.

राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव को मिली है जीत

महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से जीत दर्ज की है. 14 नवंबर को जारी हुए चुनाव परिणाम के शुरुआती रुझानों में वो अपनी सीट राघोपुर से आगे-पीछे चल रहे थे. उन्होंने 14,532 वोटों से जीत दर्ज की. तेजस्वी यादव को कुल 1 लाख 18 हजार 597 वोट मिले.

महागठबंधन को कुल कितनी सीटों पर मिली जीत?

गौरतलब है कि कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा. महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गया. इसमें शामिल घटक दल आरजेडी को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा, तो वहीं सहयोगी दल कांग्रेस को 6 सीटें मिली. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के खाते में 2 सीटें आईं, जबकि माकपा को एक सीट मिली है. 

वहीं, इंडियन इन्क्लुसिव पार्टी को भी एक सीट मिली. वहीं, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को निराशा हाथ लगी और एक भी सीट पर जीत नहीं मिली. दूसरी तरफ एनडीए को 202 सीटों पर शानदार जीत मिली.

Published at : 29 Nov 2025 06:14 PM (IST)
Tejashwi Yadav Congress BIHAR NEWS
