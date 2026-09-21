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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार‘द व्वान’ को लेकर तेज प्रताप का भावुक पोस्ट, बोले- मेरा भी मन...

‘द व्वान’ को लेकर तेज प्रताप का भावुक पोस्ट, बोले- मेरा भी मन...

तेज प्रताप यादव ने ‘द व्वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ को लेकर भावुक पोस्ट किया. उन्होंने छठ और बिहार की संस्कृति पर फिल्म बनने को गर्व की बात बताया और बिहारवासियों से इसे देखने की अपील की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 21 Sep 2026 12:30 PM (IST)
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जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने फिल्म ‘द व्वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ को लेकर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ पर फिल्म बनना बिहारवासियों के लिए गर्व और खुशी की बात है. तेज प्रताप ने कहा कि बिहार की संस्कृति, आस्था और परंपराओं को बड़े पर्दे पर देखना उन्हें हमेशा अच्छा लगता है.

तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा कि उनका भी मन था कि 25 सितंबर को रिलीज हो रही फिल्म को पटना जाकर देखें, लेकिन उस दौरान वह ‘राइज एंड फॉल’ के सिलसिले में मुंबई में रहेंगे. इसलिए रिलीज के समय फिल्म देख पाना संभव नहीं होगा. उन्होंने कहा कि उनके परिवार और घर के सदस्य फिल्म देखने जाएंगे, तो उन्हें खुशी होगी. मौका मिलते ही वह खुद भी फिल्म जरूर देखेंगे.

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बिहार की लोक आस्था को दिखाती है फिल्म

‘द व्वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का निर्देशन अरुणाभ कुमार और दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की कहानी बिहार के एक पैतृक गांव और वहां से जुड़े रहस्यमयी जंगल की लोककथा के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें लोकविश्वास, प्रकृति और एक रहस्यमयी शक्ति जैसे पहलुओं को कहानी का हिस्सा बनाया गया है.

पटना पहुंची थी फिल्म की टीम

फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत टीम के पटना पहुंचने की चर्चा भी रही. फिल्म से जुड़े ‘छठी मैया’ गीत को भी जारी किया गया है, जिसमें छठ पूजा को कहानी और फिल्म के सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ा गया है. कहा जा रहा है कि यह पहली बार है जब छठ से जुड़ी परंपराओं को बॉलीवुड की किसी फिल्म दर्शाया गया है.

तेज प्रताप ने बिहारवासियों से की अपील

तेज प्रताप ने बिहारवासियों से फिल्म देखने और अपनी लोक आस्था व संस्कृति पर बनी फिल्मों को प्रोत्साहित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों से समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को बड़े पर्दे पर देखने का अवसर मिलता है. पोस्ट के अंत में तेज प्रताप ने लिखा- “जय छठी मैया!” मिसिंग लिखते हुए रोने का इमोजी बनाया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 21 Sep 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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