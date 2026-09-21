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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई की घटना पर तेजप्रताप यादव बोले, 'अगर कोई लड़का-लड़की...'

जमुई की घटना पर तेजप्रताप यादव बोले, 'अगर कोई लड़का-लड़की...'

घटना 19 सितंबर की है. जमुई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ हुई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Sep 2026 07:17 PM (IST)
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जमुई की घटना पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लड़का और लड़की घूमने गए हैं और स्थानीय लोगों ने माहौल खराब किया. उन्होंने कहा कि पूरी जवाबदेही सरकार की है. मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए. अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो बिहार में अनशन और आंदोलन होगा. उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार युवाओं को परेशान किया जा रहा है. महिलाओं और लड़कियों को परेशान किया जा रहा है. इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से बिहार दूसरे राज्यों में बदनाम है. 

प्रभारी मंत्री पर साधा निशाना

तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में पुलिस असली दोषी पर कार्रवाई नहीं कर रही है. जबकि कार्रवाई तो उसी के खिलाफ होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस 'दिखावा' कर रही है. उन्होंने कहा कि वहां के प्रभारी मंत्री से डिपार्टमेंट चल नहीं रहा है. उस मंत्री का हम सब खेला जानते हैं. घूसखोरी चल रही है. 

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बाहर निकलने में हमको खुद डर लगता है- तेजप्रताप

जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष ने कहा, "बिहार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है. हमको खुद डर लगता है जब बाहर निकलते हैं. सरकार जो दावा कर रही है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कहां सुरक्षित हैं? कुछ न कुछ घटना हो जा रही हैं. लड़का-लड़की घूमने गए, ये उनका निजी मामला है. वो कहीं भी जा सकते हैं. लेकिन ये जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और निंदनीय है. सरकार को, सम्राट चौधरी को और जो मंत्री हैं, इनको जवाब देना होगा."

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में सात-आठ आरोपियों की पहचान की जा चुकी है. गाड़ी के नंबर के आधार पर लड़का और लड़की का पता लगाया गया. दोनों लड़का-लड़की कोचिंग में पढ़ते थे. ADG लॉ एंड आर्डर केएस अनुपम ने बताया कि वीडियो को प्रसारित करने वालों पर भी कार्रवाई होगी.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 21 Sep 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav
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