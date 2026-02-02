सरकारी आवास से पंखा-कुर्सी ले जाने पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, BJP के आरोप पर बोले- 'AC और…'
Tej Pratap Yadav News: पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव का कहना है कि लखेंद्र पासवान आरोप लगाकर मार्केट में अपना चेहरा चमका रहे होंगे. उनके पास दस आदमी नहीं है.
तेज प्रताप यादव ने कुछ दिनों पहले ही अपना सरकारी आवास खाली किया है. वे पटना के 26 एम स्ट्रैंड रोड में बतौर विधायक रह रहे थे लेकिन 2025 के चुनाव में वे हार गए. आवास खाली करने के बाद इसे बीजेपी कोटे के मंत्री लखेंद्र पासवान को दिया गया था. कुछ दिनों पहले लखेंद्र पासवान ने आरोप लगाया था कि इस सरकारी आवास से पंखे, कुर्सियां, एसी आदि गायब हैं. इस पर अब तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई है.
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मंत्री लखेंद्र पासवान के आरोप पर सोमवार (02 फरवरी, 2026) को तेज प्रताप यादव ने कहा, "लखेंद्र पासवान जी की बुद्धि फेल हो गई है. पूर्व में जो हमारा आवास था उसमें एसी और पंखा हमारा था जिसे हमने अपने खर्च से लगाया है. अब वह इस पर आरोप लगाने लगे जबकि वह तो हमारा सामान है. वह आरोप लगाकर मार्केट में अपना चेहरा चमका रहे होंगे. 10 आदमी हैं नहीं उनके पास."
भारत से डर गया पाकिस्तान: तेज प्रताप
दूसरी ओर पाकिस्तान ने तय किया है कि वो भारत के साथ टी-20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा. इस पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा "पाकिस्तान, भारत से डर गया है इसलिए खेलने से मना कर दिया है. भारत से सभी को डर है. अमेरिका भी डरता है भारत से."
इससे इतर तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय बजट 2026 पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "केंद्रीय बजट आया, तो केंद्र सरकार कुछ सोच-समझकर लाई होगी, कुछ हित लाया गया होगा. जो उसमें कमियां होंगी, उसे वह पूरा करें..."
तेज प्रताप यादव ने नीट छात्रा प्रकरण मामले पर कहा, "सीबीआई की जांच तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी. अब तक तो दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका होता. जांच बहुत लेट हुई. उसमें हो सकता है कि परिवार वालों पर प्रेशर आ रहा होगा कि तुम सीबीआई जांच मत करवाओ… जब जांच बैठेगी तो पता चल जाएगा यह किसके द्वारा हो रहा है."
