सरकारी आवास से पंखा-कुर्सी ले जाने पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, BJP के आरोप पर बोले- 'AC और…'

सरकारी आवास से पंखा-कुर्सी ले जाने पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, BJP के आरोप पर बोले- 'AC और…'

Tej Pratap Yadav News: पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव का कहना है कि लखेंद्र पासवान आरोप लगाकर मार्केट में अपना चेहरा चमका रहे होंगे. उनके पास दस आदमी नहीं है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 02 Feb 2026 04:27 PM (IST)
तेज प्रताप यादव ने कुछ दिनों पहले ही अपना सरकारी आवास खाली किया है. वे पटना के 26 एम स्ट्रैंड रोड में बतौर विधायक रह रहे थे लेकिन 2025 के चुनाव में वे हार गए. आवास खाली करने के बाद इसे बीजेपी कोटे के मंत्री लखेंद्र पासवान को दिया गया था. कुछ दिनों पहले लखेंद्र पासवान ने आरोप लगाया था कि इस सरकारी आवास से पंखे, कुर्सियां, एसी आदि गायब हैं. इस पर अब तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई है. 

'अपना चेहरा चमका रहे होंगे'

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मंत्री लखेंद्र पासवान के आरोप पर सोमवार (02 फरवरी, 2026) को तेज प्रताप यादव ने कहा, "लखेंद्र पासवान जी की बुद्धि फेल हो गई है. पूर्व में जो हमारा आवास था उसमें एसी और पंखा हमारा था जिसे हमने अपने खर्च से लगाया है. अब वह इस पर आरोप लगाने लगे जबकि वह तो हमारा सामान है. वह आरोप लगाकर मार्केट में अपना चेहरा चमका रहे होंगे. 10 आदमी हैं नहीं उनके पास."

भारत से डर गया पाकिस्तान: तेज प्रताप

दूसरी ओर पाकिस्तान ने तय किया है कि वो भारत के साथ टी-20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा. इस पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा "पाकिस्तान, भारत से डर गया है इसलिए खेलने से मना कर दिया है. भारत से सभी को डर है. अमेरिका भी डरता है भारत से."

इससे इतर तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय बजट 2026 पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "केंद्रीय बजट आया, तो केंद्र सरकार कुछ सोच-समझकर लाई होगी, कुछ हित लाया गया होगा. जो उसमें कमियां होंगी, उसे वह पूरा करें..."

तेज प्रताप यादव ने नीट छात्रा प्रकरण मामले पर कहा, "सीबीआई की जांच तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी. अब तक तो दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका होता. जांच बहुत लेट हुई. उसमें हो सकता है कि परिवार वालों पर प्रेशर आ रहा होगा कि तुम सीबीआई जांच मत करवाओ… जब जांच बैठेगी तो पता चल जाएगा यह किसके द्वारा हो रहा है."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 02 Feb 2026 04:19 PM (IST)
Tej Pratap Yadav Lakhendra Paswan BIHAR NEWS
