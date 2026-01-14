दही-चूड़ा भोज में तेजस्वी आएंगे? तेजप्रताप यादव बोले, 'हमारे भाई थोड़ा लेट से सोकर उठते हैं'
Tej Pratap Yadav News: मकर संक्रांति के मौके पर जन शक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने आज दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया है. उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी न्यौता दिया है.
जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव के घर पर आज (14 जनवरी) दही-चूड़ा भोज आयोजित किया गया है. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेता भोज में शामिल हुए. तेजस्वी यादव के दही-चूड़ा भोज में शामिल होने के सवाल पर तेजप्रताप यादव ने कहा कि हमने न्यौता भेज दिया है. हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा लेट से सोकर उठते हैं.
तेज प्रताप यादव ने कहा, "पिताजी लालू प्रसाद यादव जी आए और मुझे आशीर्वाद दिए, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी आए और उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया. हमें बड़े-बुजुर्ग से आशीर्वाद लेकर बिहार में कुछ नया काम करना है. जब उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव फंक्शन में आएंगे, तो उन्होंने कहा, "मैंने अपने छोटे भाई को भी न्योता भेजा है. वह थोड़ा देर से सोकर उठते हैं."
#WATCH | Patna, Bihar: On Makar Sankranti celebrations at his residence, Jan Shakti Janata Dal leader Tej Pratap Yadav says, "Lalu ji came, Governor Arif ji came and blessed us. We have to take blessings from the elderly and then start our Yatra across Bihar.— ANI (@ANI) January 14, 2026
On being asked if… pic.twitter.com/785WtJ4omT
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL