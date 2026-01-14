हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदही-चूड़ा भोज में तेजस्वी आएंगे? तेजप्रताप यादव बोले, 'हमारे भाई थोड़ा लेट से सोकर उठते हैं'

दही-चूड़ा भोज में तेजस्वी आएंगे? तेजप्रताप यादव बोले, 'हमारे भाई थोड़ा लेट से सोकर उठते हैं'

Tej Pratap Yadav News: मकर संक्रांति के मौके पर जन शक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने आज दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया है. उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी न्यौता दिया है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 14 Jan 2026 03:13 PM (IST)
जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव के घर पर आज (14 जनवरी) दही-चूड़ा भोज आयोजित किया गया है. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेता भोज में शामिल हुए. तेजस्वी यादव के दही-चूड़ा भोज में शामिल होने के सवाल पर तेजप्रताप यादव ने कहा कि हमने न्यौता भेज दिया है. हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा लेट से सोकर उठते हैं.

तेज प्रताप यादव ने कहा, "पिताजी लालू प्रसाद यादव जी आए और मुझे आशीर्वाद दिए, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी आए और उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया. हमें बड़े-बुजुर्ग से आशीर्वाद लेकर बिहार में कुछ नया काम करना है. जब उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव फंक्शन में आएंगे, तो उन्होंने कहा, "मैंने अपने छोटे भाई को भी न्योता भेजा है. वह थोड़ा देर से सोकर उठते हैं."

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 14 Jan 2026 02:47 PM (IST)
