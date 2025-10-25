RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के साथ ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है. जिसमें जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव बिल्कुल भी पीछे नहीं है. उन्होंने बिहार में प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आने के सवाल पर कहा कि अखिलेश यादव आएं या कोई और आए, मैं अपनी जगह ब्रांड हूं. अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है. इसके साथ ही पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने भविष्य में गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि 14 नवम्बर के बाद ही स्थिति तय होगी.

पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव महुआ से आरजेडी से विधायक रह चुके हैं, लेकिन पार्टी से छह साल के निष्कासन के बाद वे अब जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं. पत्रकारों से बातचीत में स्टार प्रचारकों की सूची पर सवाल उठने पर तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा कि मैं खुद ही स्टार प्रचारक हूं. वहीं अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में आने पर कहा कि अखिलेश यादव आएं या कोई और आए, मैं अपनी जगह पर ब्रांड हूं.

तेज प्रताप यादव ने लोगों से अपील की कि वे 2015 की तरह फिर से उनका साथ दें. मैंने यहां अस्पताल, एम्बुलेंस और मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दिलाई थी. अब पूर्ण परिवर्तन लाना है. बोले जेजेडी का चुनाव चिह्न 'ब्लैकबोर्ड' है, जो शिक्षा और युवा विकास पर फोकस को दर्शाता है. नामांकन के समय उन्होंने अपनी दादी मरछिया देवी की फोटो साथ ले जाकर भावुक अपील की थी.

बिहार में दो चरणों में होगी वोटिंग

बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों 6 और 11 नवम्बर को है, जबकि मतगणना 14 नवम्बर को होगी. तेज प्रताप याद इस बार बगावत का बिगुल फूंके हुए हैं. वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं. पिछले दिनों उनके फोटो वायरल होने पर पार्टी ने छह साल के निष्कासित कर दिया था.