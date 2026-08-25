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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'पवन सिंह शराब पीते हैं... लफुआ हैं', तेज प्रताप का BJP MLC पर हमला

'पवन सिंह शराब पीते हैं... लफुआ हैं', तेज प्रताप का BJP MLC पर हमला

'भोजपुरी बवाल' के ग्रैंड फिनाले में तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर शराब पीने का आरोप लगाया. तेज प्रताप ने कहा कि टेस्ट होगा तो पकड़े जाएंगे. पढ़िए उन्होंने क्या कुछ कहा है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 25 Aug 2026 11:28 AM (IST)
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आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. पटना में बीते सोमवार (24 अगस्त, 2026) को आयोजित 'भोजपुरी बवाल' के ग्रैंड फिनाले के दौरान तेज प्रताप यादव ने बीजेपी के एमएलसी और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पवन सिंह पर शराब पीने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका टेस्ट कराया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी. तेज प्रताप ने पवन सिंह को 'लफुआ' भी कह दिया.

खास बात यह रही कि जिस कार्यक्रम में तेज प्रताप ये बातें कह रहे थे, वहां पवन सिंह भी मौजूद थे. कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार भी शामिल हुए थे.

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तेज प्रताप बोले- अंदर ठुमका लगा रहे पवन सिंह

कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने तेज प्रताप से कलाकारों के शराब पीने को लेकर सवाल किया. इस पर उन्होंने कहा कि कुछ कलाकार शराब पीते हैं और उन्हें इससे दूर रहना चाहिए. इसके बाद जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंदर जो ठुमका लगा रहा है, वह पवन सिंह हैं. तेज प्रताप ने कहा कि पवन सिंह अब एमएलसी हो गए हैं और शराब पी रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि अगर उनका टेस्ट कराया जाए तो वह पकड़े जाएंगे.

'बिहार में शराबबंदी है तो टेस्ट करा लीजिए'

तेज प्रताप के आरोप पर जब पत्रकारों ने सवाल किया कि बिहार में तो शराबबंदी लागू है, फिर वह ऐसा कैसे कह रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि जांच करा लीजिए, टेस्ट होगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी. तेज प्रताप ने आगे सत्ता पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता में हैं और सत्ता का आनंद ले रहे हैं, जबकि जनता सड़क पर परेशान है. इसी दौरान उन्होंने पवन सिंह को 'बड़ा लफुआ' बता दिया और कहा कि वह ऐसे लोगों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते.

तेज प्रताप बोले- मैं शराब नहीं पीता

अपने ऊपर किसी तरह का सवाल न उठे, इसलिए तेज प्रताप ने खुद के बारे में भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि वह भगवान कृष्ण के भक्त हैं और वृंदावन आते-जाते रहते हैं. तेज प्रताप ने बताया कि उन्होंने तुलसी की माला धारण की है और वह शराब नहीं पीते.

बता दें कि 'भोजपुरी बवाल' का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया था. कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप से उनके पूर्व पीए मोतीलाल के बारे में भी सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि वह शुरुआत में कार्यक्रम में थे, लेकिन अब नहीं हैं और पुलिस उन्हें तलाश रही है.

पवन सिंह पर पहले भी साध चुके हैं निशाना

तेज प्रताप यादव इससे पहले भी पवन सिंह को लेकर बयान दे चुके हैं. कुछ समय पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि पवन सिंह हमेशा किसी न किसी सहारे रहते हैं. तेज प्रताप ने दावा किया था कि एक समय पवन सिंह लखनऊ में उनके पैरों में गिरे रहते थे और अब किसी दूसरे के पैरों में गिरे हुए हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 25 Aug 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
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