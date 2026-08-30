Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला

'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला

तेज प्रताप यादव के आरोपों पर जय सिंह राठौड़ ने पलटवार किया. उन्होंने मानहानि केस और FIR की चेतावनी देते हुए कहा कि वह तेज प्रताप से डरने वाले नहीं हैं और सम्मान से समझौता नहीं करेंगे.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 30 Aug 2026 07:51 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप को लेकर चर्चा में हैं. शनिवार (29 अगस्त) को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौड़ पर गंभीर आरोप लगाए थे. तेज प्रताप ने दावा किया था कि जय सिंह राठौड़, मोतीलाल राय के इशारे पर जिओ हॉटस्टार के अधिकारियों को फोन कर ‘भोजपुरी बवाल’ प्रोमो के प्रसारण को रुकवाने के लिए दबाव और धमकी दे रहे हैं.

अब जय सिंह राठौड़ ने तेज प्रताप यादव को खुली चुनौती दी है. उन्होंने तेज प्रताप के आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है. साथ ही उन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर कई बातें कहीं.

नालंदा में पत्रकार से मोबाइल छीना-फुटेज डिलीट किया, NHRC पहुंचा मामला

‘तेज प्रताप क्रिमिनल माइंडेड हैं, मैं डरने वाला नहीं’

जय सिंह राठौड़ ने कहा कि तेज प्रताप यादव सभी को गलत कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका सबसे ज्यादा विवाद होता है. उन्होंने कहा, "मैं उनके साथ काफी दिनों तक रहा हूं. वह क्रिमिनल माइंडेड हैं. वह कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं. मैं उनसे लड़ूंगा."

उन्होंने आगे कहा, "वह सभी को जयचंद कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जयचंद तो वह खुद हैं. वह मोतीलाल के खिलाफ थाने में गए हैं, लेकिन वही गलती वे हम पर दोहराना चाह रहे हैं. यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम उनसे कभी झुकने वाले नहीं हैं."

तेज प्रताप की वजह से चुनाव हारने का दावा

जय सिंह राठौड़ ने कहा कि उन्होंने तेज प्रताप यादव की पार्टी के टिकट पर महनार से विधानसभा चुनाव लड़ा था. उनका दावा है कि तेज प्रताप यादव के कारण ही उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा.

उन्होंने बताया कि UGC के मुद्दे को लेकर उन्होंने सनातन का समर्थन किया था. इसके बाद तेज प्रताप यादव ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा. इसी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी.

आरक्षण विवाद पर चिराग-मांझी आमने-सामने, इस्तीफा दे दो तक पहुंची बात

‘सम्मान से समझौता नहीं करेंगे’

जय सिंह राठौड़ ने साफ कहा कि वह अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, "हम अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे. तेज प्रताप अगर मुझे बेवजह घसीटने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए यह ठीक नहीं होगा. अगर हमें घसीटेंगे तो हम उन पर FIR करेंगे."

और पढ़ें
Published at : 30 Aug 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
बिहार
नालंदा में पत्रकार से मोबाइल छीना-फुटेज डिलीट किया, NHRC पहुंचा मामला
नालंदा में पत्रकार से मोबाइल छीना-फुटेज डिलीट किया, NHRC पहुंचा मामला
बिहार
'अमेरिका से मिला ज्ञान...', मोहन भागवत के बयान पर मनोज झा का तंज
'अमेरिका से मिला ज्ञान...', मोहन भागवत के बयान पर मनोज झा का तंज
बिहार
आरक्षण विवाद पर चिराग-मांझी आमने-सामने, इस्तीफा दे दो तक पहुंची बात
आरक्षण विवाद पर चिराग-मांझी आमने-सामने, इस्तीफा दे दो तक पहुंची बात
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: क्रिसमस पर भिड़ेंगे दो ‘किंग’, SRK-नागार्जुन फैंस में छिड़ी सोशल मीडिया जंग (30.08.26)
DR. Aarambhi: Aarambhi के चरित्र पर उठे सवाल, Aarambhi के थप्पड़ ने सिखाया Vishwas को सबक!
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं के राजनीति में आने पर बोले सोनम वांगचुक, 'वो कोई संत...'
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके समेत CJP नेता? सोनम वांगचुक ने कर दिया साफ
बिहार
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
बॉलीवुड
रविवार को 'टॉक्सिक' 207 करोड़ के हुई पार, जानें 7 बजे तक का कलेक्शन
रविवार को 'टॉक्सिक' 207 करोड़ के हुई पार, जानें 7 बजे तक का कलेक्शन
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कगिसो रबाडा बाहर
दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कगिसो रबाडा बाहर
विश्व
270 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, उत्तरी साइप्रस से सामने आया भयावह Video
270 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, उत्तरी साइप्रस से सामने आया भयावह Video
इंडिया
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget