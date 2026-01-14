दही चूड़ा के बहाने सियासत की खिचड़ी पका रहे तेज प्रताप यादव! लालू के सामने भी था धर्म संकट

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने बुधवार, 14 जनवरी को चूड़ा-दही कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में बिहार की राजनीति के तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी रही. न सिर्फ राजनीतिक, बल्कि संवैधानिक पदों पर आसीन हस्तियों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पहुंचे. इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस, जनता दल यूनाइटेड के विधायक चेनत आनंद, तेज प्रताप यादव के दोनों मामा- साधु और प्रभुनाथ भी पहुंचे.

इस कार्यक्रम के जरिए तेज प्रताप यादव ने एक ओर जहां अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की तो वहीं दूसरी ओर लालू परिवार में भी दूरियां कम होती दिखीं. समाचार लिखे जाने तक सिर्फ लालू यादव ही कार्यक्रम में गए थे. हालांकि माना जा रहा है कि परिवार के अन्य सदस्य भी वहां पहुंचेंगे.कार्यक्रम से निकलते हुए पत्रकारों से लालू ने इस बात से भी इनकार किया कि तेज प्रताप से कोई नाराजगी है.

तेज प्रताप के निमंत्रण के बाद लालू के सामने धर्मसंकट?

माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर लालू के सामने बड़ा धर्म संकट था. दरअसल, तेज प्रताप यादव द्वारा दिए गए औपचारिक निमंत्रण के बाद भी लालू अगर नहीं जाते तो यह माना जाता कि परिवार में खाई बढ़ गई है. एक ओर जहां रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ दिया है और इस मामले में सार्वजनिक स्तर पर लालू परिवार की किरकिरी हुई. ऐसे में लालू नहीं चाहते थे कि कार्यक्रम के लिए निमंत्रण के बाद भी उनके न जाने से एक और मुद्दा बने.

न सिर्फ परिवार को एकजुट रखने की कवायद बल्कि सियासी स्तर पर भी लालू परिस्थितियों को समझ रहे थे. इस कार्यक्रम के लिए तेज प्रताप यादव ने राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन के बड़े चेहरों को आमंत्रित किया था. अगर लालू खुद नहीं जाते तो सियासत में भी विपक्षियों के पास एक और मौका होता. ऐसे में लालू ने सियासी और पारिवारिक धर्म संकट के बीच तेज प्रताप यादव के यहां जाने का फैसला किया. कार्यक्रम में पहुंचकर लालू ने परिवार में चल रही खटास कम होने के संकेत दिए और बेटे से नाराजगी के मुद्दे को सियासत से बाहर करने की कोशिश की

सात महीने पहले मई 2025 में लालू ने ही एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि तेज प्रताप यादव को राजद और परिवार से निष्कासित किया जा रहा है. अब यह देखना होगा कि तेज प्रताप और लालू के मिलन के बाद परिवार और राजद का पूर्व मंत्री के प्रति क्या रुख होगा?