डिप्टी CM सम्राट चौधरी की पत्नी बोलीं, 'काम की वजह से जीतते हैं, किसी सिंबल की वजह से नहीं'

Bihar Election 2025: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) की पत्नी ममता कुमारी ने कहा कि हमारे परिवार के लोग सिर्फ काम करते हैं. एनडीए में हैं तो NDA की जीत होगी.
तारापुर से बीजेपी के उम्मीदवार और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. 15 साल बाद सम्राट चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं. इस बीच उनकी पत्नी ममता कुमारी ने कहा कि हमारे परिवार के लोग अपने काम की वजह से चुनाव जीतते हैं, किसी सिंबल की वजह से नहीं. एनडीए में हैं तो एनडीए की जीत होगी. हमारे परिवार के लोग सिर्फ काम करते हैं.
ममता कुमारी ने कहा कि जीत पक्की है. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में काफी काम हुआ है. यहां तो 24 घंटे काम होता है. पति को लेकर उन्होंने कहा, "ये पूरे बिहार के हैं, किसी क्षेत्र के नहीं हैं. इनको पूरे बिहार को देखना है. इनके लिए मैं यहां आई हूं."
तारापुर को मैंने बहुत सींचा है- शकुनी चौधरी
सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने कहा, ''तारापुर को मैंने बहुत सींचा है, यहां कितने लड़ाई-झगड़े थे, सब को मैंने खत्म किया. जातीय टेंशन को खत्म किया है और फिर उसी समय दो-दो दंगे हुए. 1989 का दंगा आपको याद होगा और फिर 2002 में भी दंगा हुआ. इस दौरान मैंने कोई नुकसान होने नहीं दिया, सारे लोगों को सुरक्षित रखा. सभी लोगों से ऐसा प्यार दिया कि वो अभी भी दिल में है.''
'सम्राट चौधरी को तारापुर से बहुत प्यार मिलेगा'
जब उनसे पूछा गया कि तारापुर की जनता आपके बेटे सम्राट चौधरी को भी उतना ही प्यार देगी? इस पर शकुनी चौधरी ने कहा, ''तारापुर में सम्राट चौधरी को मुझसे ज्यादा प्यार मिलेगा, क्योंकि लोगों ने बचपन से ही उसको देखा है, लोगों ने पहचाना है. सभी जगह हर मामले में सम्राट जनता के साथ जुड़ा हुआ है.
शकुनी चौधरी का प्रशांत किशोर पर हमला
शकुनी चौधरी ने इस दौरान प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''पीके बिना दिमाग का आदमी है, उसको कोई लाज-शर्म नहीं है. अगर वह थोड़ा सा भी ईमानदार और पब्लिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता तो सम्राट चौधरी पर वो इल्जाम नहीं लगाता. आरोप लगाने से पहले उन्हें कागज देखना चाहिए.''
जीत जनता के हाथ में है- शकुनी चौधरी
महागठबंधन की ओर से जीत के दावे को लेकर पूछे गए सवाल पर शकुनी चौधरी ने कहा, ''प्रजातंत्र में सभी को अपनी जीत का दावा करने का अधिकार है. सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जीत जनता के हाथ में है. जनता जिसे ताकत देगी वही विधायक बनेगा.
