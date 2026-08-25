सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों को कार ने रौंदा, 3 की मौत

सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में मंगलवार (25 अगस्त) देर रात तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे कीर्तन कर रहे 6 लोगों को रौंद दिया. दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे से आक्रोशित लोगों ने एनएच-327ई को जाम कर विरोध जताया.

घटना पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया चौक के समीप एनएच-327ई पर बजरंगबली मंदिर के पास हुई. बताया जा रहा है कि मंदिर के समीप सड़क किनारे करीब 6 लोग बैठकर कीर्तन कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई और कीर्तन कर रहे लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन करीब 50 मीटर आगे जाकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसा.

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हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत

हादसे में तिलो दास (65), राजो दास (50) और सुरेंद्र यादव (45) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतकों में तिलो दास और राजो दास वार्ड संख्या 12, जबकि सुरेंद्र यादव वार्ड संख्या 15 के रहने वाले बताए गए हैं.

वहीं, हादसे में भुवनेश्री यादव, रामचंद्र यादव और कृष्णा साह गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

3 लोगों की मौत की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. घटनास्थल पर चीख-पुकार के बीच बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई. आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे एनएच पर आवागमन प्रभावित हुआ.

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पुलिस ने कब्जे में ली कार

घटना की सूचना मिलते ही पिपरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने में जुट गई. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

इधर, जिलाधिकारी सावन कुमार ने मंगलवार देर रात घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एसडीएम को घटनास्थल पर भेजा गया है. पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है.