सिवान में खान ब्रदर्स के घर छापेमारी, AK-47 समेत भारी संख्या में हथियार बरामद, 4 गिरफ्तार

बिहार के सिवान में कुख्यात खान ब्रदर्स अयूब खान के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है. अयूब के घर से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं. एसटीएफ और सिवान पुलिस के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है. मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं अयूब खान फरार हो गया है.

सिवान एसपी मनोज तिवारी ने बुधवार (08 अक्टूबर) को प्रेस कांफ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने बताया, ''पुलिस को 7–8 अक्टूबर की रात में गुप्त सूचना मिली थी कि अयूब खान के घर कई हथियार हैं. अयूब और रईस गिरोह के कुछ सदस्य हथियार को छुपा कर रखे हुए हैं. सूचना के आधार पर अयूब खान और उसके गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी.''

STF और पुलिस की छापेमारी में कई हथियार बरामद

एसपी ने आगे बताया, ''सिवान एसडीपीओ अजय कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ और जिला पुलिस ने बल ने छापेमारी की. जहां से AK-47, 1 देसी कट्टा, रेग्युलर दो नाली बन्दूक-1, कार्बाइन- 1, AK 47 का ज़िंदा कारतूस की 143 गोली, 9 MM का जिंदा कारतूस-19 समेत भारी मात्रा में हथियार मिले. एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. वहीं इस छापेमारी में अयूब खान फरार हो गया.''

गिरोह के सदस्य अब्दुल के पास से AK-47 बरामद

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में अयूब खान का करीबी बाबू नामक एक अपराधी जिसके पास से कार्बाइन बरामद हुआ है. वहीं गिरोह का एक दूसरा सदस्य अब्दुल कलाम आजाद है, जिसके पास से AK-47 बरामद हुआ और एक महिला जो शाह आलम की पत्नी है उसके पास से एक दुनाली बंदूक बरामद की गई''.

अयूब और रईस खान गिरोह एक संगठित आपराधिक गिरोह हैं. ये अपने गिरोह के सदस्यों के पास अपने हथियार रखते थे. जैसे ही इन्हें हथियार की जरूरत पड़ती तो ये अपने हथियार इकट्ठा करके आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे और फिर उसके बाद हथियार छुपा दिया जाता था.

अयूब के भाई रईस खान के घर भी हुई थी छापेमारी

गौरतलब हो कि 21 सितंबर को अयूब खान के छोटे भाई रईस खान के भी गयासपुर स्थित आवास पर पुलिस की छापेमारी हुई थी. पटना एसटीएफ और जिला बल की इस संयुक्त छापेमारी में डीआईजी सारण नीलेश कुमार भी पहुंचे थे. रईस खान के घर छापेमारी से पुलिस ने एके-47 के कारतूस और कई हथियार भी बरामद किए थे. वहीं पुलिस ने रईस खान के करीबी मुन्ना खान, अफताब और शाह आलम को भी गिरफ्तार किया था.