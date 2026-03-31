सीतामढ़ी का गालीबाज थानेदार! विधवा महिला-देवर को दी गालियां, जांच के आदेश

बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक थानाध्यक्ष की कार्यशैली से पूरे जिला पुलिस को शर्मसार होना पड़ा है. मामला यह है कि एक व्यक्ति की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची विधवा अनीता देवी और उनके देवर पर थानाध्यक्ष गालियों की बौछार कर दी. पीड़िता को यह समझ में नहीं आया कि आखिर गलती क्या है, जिसके चलते थानाध्यक्ष उसे गालियां दे रहे हैं. बहरहाल, घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया. वीडियो को एसपी अमित रंजन ने गंभीरता से लिया. पुपरी डीएसपी को मामले की जांच का आदेश दिया गया है.

एसपी को दी गई लिखित जानकारी

यह वाकया जिले के भिट्ठा थाना का है. थानाध्यक्ष ने मृतक की पत्नी और देवर को ऐसी गंदी-गंदी गालियां दी हैं, जिसका जिक्र करना संभव नहीं है. गालियां सभ्य समाज के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है. इधर, मृतक श्याम महतो की पत्नी अनीता देवी जो चोरौत थाना क्षेत्र के दामोदरपट्टी सिमरी की रहने वाली है, ने पूरी घटना की लिखित जानकारी एसपी को दी है. यह मामला सुबह से ही जिले में चर्चा में बना हुआ है.

14 मार्च का ही है वीडियो

अनीता ने एसपी को जानकारी दी कि 13 मार्च 2026 की रात लगभग 10 बजे चोरौत थाना क्षेत्र के यदुपट्टी निवासी सुशील हाथी, सरोज हाथी और महेश्वर हाथी चार पहिया गाड़ी लेकर उसके घर पर पहुंचे और एक बारात के लिए उसके पति को अपने साथ ले गए. 14 मार्च की सुबह लगभग 6:30 बजे उसे सूचना मिली कि उसके पति का शव भिट्ठा थाना के पास सड़क किनारे पड़ा है. वह अपने देवर राजेश के साथ मौके पर पहुंचीं. देखा कि उसके पति के चेहरे और पीठ पर चोट के गहरे निशान थे. उन्हें बुरी तरह पीट-पीटकर मार डाला गया था और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था. उसे पूरा विश्वास है कि उक्त तीनों व्यक्तियों ने ही पुरानी जमीनी रंजिश के कारण उसके पति की हत्या की है.

थानाध्यक्ष पर गालियां देकर भगाने का आरोप

एसपी को बताया है कि घटना की प्राथमिकी के लिए भिट्ठा थाना पर पहुंचीं, जहां थानाध्यक्ष ने सादे कागज पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया. उसके विरोध करने पर उसे और उसके देवर को गाली-गलौज करके भगा दिया गया. इस बीच, सादे कागज़ पर साइन करवा लिया गया. थानाध्यक्ष ने कथित तौर पर धमकी दी कि चुपचाप लाश लेकर जाओ और अंतिम संस्कार करो. आरोप है कि पुलिस ने जबरन उसे टेंपो से घर भेज दिया. दो दिन बाद वह देवर के साथ फिर थाने पर पहुंचीं, जहां थानाध्यक्ष ने दोनों को गालियां देकर भगा दिया.

थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग

पीड़िता का आरोप है कि थानाध्यक्ष आरोपितों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. घटना के बाद से तीनों आरोपियों के द्वारा उसे धमकी दी जा रही है. उसे भी पति की तरह हत्या की धमकी दी जा रही है. उसे और उसके चारों पुत्रों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है. पीड़िता ने एसपी से हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने और थानाध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.