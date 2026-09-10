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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'लाल किला धमाका आतंकी घटना', कांग्रेस पर बरसे संजय सरावगी

'लाल किला धमाका आतंकी घटना', कांग्रेस पर बरसे संजय सरावगी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने लाल किला धमाके को आतंकी घटना बताया. दिग्विजय की सनातन स्वाभिमान यात्रा पर कांग्रेस को घेरा और पीएम मोदी के 25 साल पर सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 10 Sep 2026 02:34 PM (IST)
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भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए कार बम विस्फोट, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को बयान दिया. उन्होंने लाल किला विस्फोट को आतंकवादी घटना बताते हुए NIA की चार्जशीट का हवाला दिया. वहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित ‘सनातन स्वाभिमान यात्रा’ को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा.

सरावगी ने 10 नवंबर 2025 को लाल किला क्षेत्र में मेट्रो के पास कार में हुए बम विस्फोट को दुर्घटना मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से आतंकवादी घटना थी.

सरावगी के मुताबिक, NIA की चार्जशीट में दावा किया गया है कि आरोपियों ने लाल किले को भारतीय राज्य और लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पर चुना था. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने साजिश के तार जोड़े हैं और अब अदालत से आरोपियों को सख्त सजा मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- बिहार: वैशाली में निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरा, 4 मजदूर घायल

दिग्विजय की यात्रा पर राहुल गांधी से पूछा सवाल

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा उज्जैन से अयोध्या तक 'सनातन स्वाभिमान यात्रा' निकालने के ऐलान पर सरावगी ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को पहले राहुल गांधी से इस बारे में बात करनी चाहिए. सरावगी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब तक अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं गए. उन्होंने यात्रा को राजनीतिक लाभ और वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि जनता सब देख रही है.

बोले- राम मंदिर से राहुल गांधी को घृणा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता एक तरफ सनातन स्वाभिमान यात्रा की बात कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी अब तक राम मंदिर नहीं गए हैं. उन्होंने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है. सरावगी ने कहा कि कांग्रेस नेता राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो गए हैं और चुनावी फायदे के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं.

मोदी के 25 साल पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के 'सेवा संकल्प अभियान' की जानकारी देते हुए सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2026 को 25 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम होंगे. पार्टी की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक करीब एक महीने का अभियान चलाने की योजना है, जिसमें 12-13 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- मोतिहारी: घर में घुसकर डबल मर्डर, 10 साल के बच्चे के सामने चाकू से गोदा

Published at : 10 Sep 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Sanjay Sarawagi Patna News BIHAR NEWS
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