रोसड़ा: DCLR रिश्वत लेते गिरफ्तार, आवास से 13 लाख कैश बरामद

बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीसीएलआर (डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स) कंचन कुमारी झा को कथित तौर पर 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. निगरानी विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह करीब 9 बजे पुलिस बल के साथ उनके सरकारी आवास पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान आवास से करीब 13 लाख रुपये से अधिक नगद बरामद होने की बात सामने आई है.

जानकारी के मुताबिक, विभूतिपुर निवासी मनोज कुमार महतो का जमीन विवाद से जुड़ा मामला था. आरोप है कि मामले को सुलझाने के एवज में डीसीएलआर कंचन कुमारी झा ने मनोज कुमार से 2 लाख रुपये नकद और एक वॉशिंग मशीन की मांग की थी. शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने मामले की जांच शुरू की और कथित रिश्वत की रकम के साथ कार्रवाई की योजना बनाई.

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फिल्मी अंदाज में ट्रैप कर गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह निगरानी विभाग की टीम शिकायतकर्ता मनोज कुमार महतो के साथ डीसीएलआर के सरकारी आवास पर पहुंची. जैसे ही कथित तौर पर 2 लाख रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ, टीम ने कार्रवाई करते हुए कंचन कुमारी झा को मौके से गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के बाद निगरानी विभाग की टीम ने सरकारी आवास की तलाशी भी ली. तलाशी के दौरान करीब 13 लाख रुपये से अधिक नकदी बरामद होने की बात सामने आई है. बरामद रकम के स्रोत और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

सुबह-सुबह छापेमारी से मचा हड़कंप

डीसीएलआर के सरकारी आवास पर निगरानी विभाग की टीम के पहुंचते ही रोसड़ा अनुमंडल के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. दो वाहनों से पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने आवास को अपने घेरे में लेकर जांच शुरू की. कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. शुरुआत में निगरानी विभाग की ओर से कार्रवाई के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी. बाद में रिश्वत लेते गिरफ्तारी और नकदी बरामदगी की जानकारी सामने आई.

डेढ़ साल से रोसड़ा में तैनात थीं कंचन झा

कंचन कुमारी झा पिछले करीब डेढ़ साल से रोसड़ा में डीसीएलआर के पद पर तैनात थीं. वह मूल रूप से मधुबनी जिले की रहने वाली बताई जा रही हैं. निगरानी विभाग की टीम फिलहाल सरकारी आवास में तलाशी और दस्तावेजों की जांच कर रही है. बरामद नकदी, कथित रिश्वत और पूरे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच के बाद ही कार्रवाई की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी.

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